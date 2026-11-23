Ci avviciniamo alla fine del mese di novembre e, come tradizione, siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sulla Coppa del Mondo di slittino. L’edizione 2026-2027 taglierà un traguardo importantissimo, dato che sarà la numero cinquanta. Quale sarà il programma? Si disputeranno 48 gare: 9 nel singolo donne, 9 nel singolo uomini, 9 nel doppio donne e 9 nel doppio uomini. Quindi ne vivremo 3 nella staffetta mista del singolo e 3 in quella del doppio nonché 6 nelle gare a squadre.

Iniziamo con una corposa novità rispetto a 12 mesi fa: la trasferta fuori dal Vecchio Continente non avrà luogo in Nord America, ma in Asia. Dopo l’esordio di Winterberg (Germania) del 28-29 novembre, infatti, si partirà in vista della Corea del Sud dove, il 12-13 dicembre, si gareggerà a Daegwallyeong, ovvero sulla pista dove si sono svolte le gare dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Terzo appuntamento, invece, sarà a Yanqing (Cina) il 19-20 dicembre laddove si sono disputate le prove dei Giochi di Pechino 2022.

Dopodiché scatterà una lunga pausa che comprenderà le vacanze natalizie e le festività dell’anno nuovo. Si tornerà a gareggiare, infatti, il 9-10 gennaio a Sigulda (Lettonia), quindi doppia tappa tedesca. Quinta tappa ad Altenberg il 16-17 gennaio, sesta ad Oberhof il 23-24 gennaio. A questo punto arriverà un’altra pausa che anticiperà i Mondiali che si disputeranno il 5-7 febbraio a Igls-Innsbruck (Austria).

Si entrerà poi nel rush finale della stagione. Il settimo appuntamento si disputerà nei nostri confini, ovvero sulla pista olimpica di Cortina d’Ampezzo (13-14 febbraio) e avrà anche valenza di Campionato Europeo. Ottavo appuntamento in Francia, a La Plagne Tarentaise (20-21 febbraio), prima del gran finale di Konigssee (Germania) del 5-7 marzo.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SLITTINO 2026-27

23-29 novembre: Winterberg (Germania) 7-12 dicembre: Daegwallyeong (Sud Corea) 18-20 dicembre: Yanqing (Cina) 4-10 gennaio Sigulda (Lettonia) 11-17 gennaio: Altenberg (Germania) 18-24 gennaio: Oberhof (Germania) 8-14 febbraio: Cortina d’Ampezzo (Italia) valevole anche come Campionato Europeo 15-21 febbraio: La Plagne (Francia) 1-7 marzo: Königssee (Germania)

CALENDARIO MONDIALI SLITTINO 2027