La Nazionale italiana di skicross si appresta a vivere l’ultimo raduno prima della tappa inaugurale di Coppa del Mondo 2026-2027, in calendario a Val Thorens, in Francia, dall’8 all’11 dicembre: gli azzurri si ritroveranno a Livigno da domenica 29 novembre a mercoledì 2 dicembre per preparare al meglio l’esordio sul circuito maggiore.

In questa occasione gli azzurri lavoreranno agli ordini del direttore tecnico Bartolomeo Pala, il quale sarà coadiuvato dai tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Walter Compagnoni, Maicol Rastelli e Bianca Parise: sono otto gli atleti convocati per quest’ultimo collegiale prima del via della stagione internazionale.

Saranno al lavoro sulle nevi livignasche Simone Deromedis e Federico Tomasoni, medagliati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i quali guideranno il gruppo azzurro, che sarà completato da Paolo Piccolo, Filippo Rossi, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Jole Galli ed Andrea Chesi.