Skate America, Ami Nakai incanta Everett e vola alle Finals! Qualificazione sicura anche per Ignatova

Un trionfo totale. Ami Nakai è salita sul gradino più alto del podio anche in occasione di Skate America, appuntamento numero quattro del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura appena concluso sul ghiaccio dell’Angel of the Winds Arena di Everett. Standing ovation per la giapponese, capace di confezionare un programma libero a dir poco perfetto, sprigionando enorme energia dal primo all’ultimo secondo.

La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha aperto le danze realizzando un triplo axel a dir poco meraviglioso, proseguendo poi con altri sei tripli tra cui si contano due tripli loop nella seconda metà, di cui uno in sequenza con due doppi axel, oltre che un triplo lutz singolo. Enorme la qualità espressa in ogni difficoltà, trottole e serie di passi compresi, dove sono fioccati diversi +5.

In virtù di quanto fatto la nipponica ha stampato la bellezza di 154.61 (82.71, 71.90) spingendosi fino al totale di 236.81, volando in Finale e mandando un messaggio a distanza alla connazionale Mai Shimada, che si appresta ad essere con tutta probabilità la sua grande rivale di questa stagione. Volerà alle Finals di Chongqing anche la russa Alexandra Ignatova con 139.66 (75.31, 64.35) per 213.90, praticamente 23 punti meno rispetto alla prima della classe, complice anche un layout contrassegnato da diverse piccole imprecisioni a livello di rotazioni accompagnate da un GOE certamente più basso.

Sul gradino più basso del podio si è invece attestata una davvero straordinaria Rino Matsuike, quinta nel corto e terza nella classifica finale con 141.33 (73.24, 68.0) per 211.63 dopo un free di grande bellezza. Il Grand Prix di pattinaggio di figura proseguirà la prossima settimana con il Finlandia Trophy 2026, dove saranno della partita Anna Pezzetta ed Irma Caldara-Riccardo Maglio.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE