Pattinaggio ArtisticoSport Invernali
Skate America 2026: Hase-Volodin trionfano nelle coppie in una gara a senso unico
Come ampiamente pronosticato Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono imposti in occasione della gara delle coppie a Skate America, quarto atto del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Everett. Successo netto per il binomio bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ancora ovviamente non al top della condizione.
I teutonici infatti hanno lasciato sul piatto un elemento, ovvero il triplo rittberger lanciato, eseguito soltanto da un giro, realizzando in precedenza in modo leggermente falloso anche il triplo salchow, salto in parallelo valutato con un grado di esecuzione negativo.
Tuttavia la grande qualità espressa nel resto delle difficoltà (tra i piatti forti della casa il triplo twist, il triplo flip lanciato ed i sollevamenti) ha permesso loro di firmare anche il miglior libero stampando 128.08 (59.91, 68.17) per 200.79, nove lunghezze in più degli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, secondi con 119.94 (56.63, 65.31) per 191.79 malgrado due cadute arrivate in entrambi gli elementi di salto in parallelo.
Da segnalare poi il terzo posto conquistato a sorpresa dai connazionali Katie McBeath-Balazs Nagy, quinti nel corto e bravi a compiere una rimonta significativa approfittando dei tanti errori commessi dei diretti avversari. Nella tarda serata italiana, l’evento si concluderà con la free dance (in gara per l’Italia Noemi Maria Tali-Noah Lafornara) e con il libero femminile.
CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO
-
Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (Germania) – 200.79
-
Alisa Efimova / Misha Mitrofanov (Stati Uniti) – 191.79
-
Katie McBeath / Balazs Nagy (Stati Uniti) – 187.13
-
Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart (Svizzera) – 183.56
-
Ava Kemp / Yohnatan Elizarov (Canada) – 181.62
-
Audrey Shin / Spencer Akira Howe (Stati Uniti) – 171.18
-
Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi (Ucraina) – 157.78
-
Aurelie Faula / Theo Belle (Francia) – 152.23