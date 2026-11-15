Disillusione. Italia travolta in Belgio ed eliminata dalla Nations League

L’Italia è tornata bruscamente sulla terra: tre giorni fa gli azzurri avevano firmato una superba impresa battendo la quotatissima Francia per 3-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano, oggi sono crollati per 4-1 al cospetto del Belgio nella tana dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles, in occasione dell’incontro che ha chiuso la fase a gironi della Nations League.

Come nel confronto d’andata disputato lo scoro 25 settembre a Roma, i Diavoli Rossi si sono dimostrati più forti: più quadrati in campo, più propositivi, più veloci, più incisivi, più offensivi, capaci di bucare con insistenza la retroguardia tricolore e bravi a non concedere praticamente nulla all’Italia, che oggi ha compiuto un deciso passo indietro rispetto a quanto visto giovedì sera.

Amara disillusione, dopo aver volato sulle ali dell’entusiasmo per qualche ora. L’Italia aveva bisogno di vincere o pareggiare per qualificarsi ai quarti di finale della competizione su basa europea, invece ha incassato una sonora lezione e ha chiuso il gruppo A1 al terzo posto con 10 punti all’attivo, alle spalle della Francia (13 punti, dopo il 2-0 inflitto alla Turchia) e del Belgio (12).

I transalpini e i belgi avanzano e a marzo disputeranno il primo turno a eliminazione diretta, mentre l’Italia dovrà cimentarsi fin da subito nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Gli uomini di Mancini sono passati in vantaggio all’undicesimo minuto con Pio Esposito su cross di Kayode, ma la gioia è stata effimera, perché il Belgio è andato a segno tre volte nel giro di undici minuti con De Cuyper, Ngoy e Doku, chiudendo nei fatti i conti al 26′.

La strada per la rinascita è ancora molto, molto, molto lunga. L’unica consolazione è che l’Italia non giocherà i play-out per evitare la retrocessione, perché non è tra le due peggiori terze dei gironi di League A.

LA CRONACA DI BELGIO-ITALIA

Mancini ha confermato il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Kayode e Calafiori sugli esterni, Scalvini e Bastoni al centro della difesa; chiavi del centrocampo affidate a Tonali, spalleggiato sulle fasce da Barella e Fagioli; tridente offensivo con Esposito punta centrale affiancato dalle ali Pisilli e Koleosho. Il Belgio ha risposto con il 4-2-3-1: Lammens il portiere protetto da De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Lavia e Tielemans alle spalle di Doku, De Bruyne e Moreira, De Ketelaere unico attaccante.

L’Italia ha incominciato bene e all’ottavo minuto un doppio miracolo di Lammens su Fagioli e Pisilli ha negato il vantaggio agli azzurri. Tre giri di lancette più tardi, Donnarumma si è inventato una magia di De Ketelaere e sul successivo contropiede la nostra Nazionale è andata a segno: cross basso di Kayode per Pio Esposito, che va in scivolata e con il destro insacca, toccando la parte inferiore della traversa e festeggiando il decimo gol personale in azzurro.

La gioia degli uomini di Mancini è effimera, perché il Belgio segna tre gol nel giro di undici minuti e tramortisce la verve della compagine tricolore: De Cuyper concretizza un’azione avvolgente al quindicesimo minuto, Ngoy sigla il 2-1 al 22′ dopo il colpo di testa di Mechele in area di rigore, Doku inventa una magia al 26′ in mezzo a cinque azzurri e cala il 3-1. Soltanto un grande Donnarumma, con una super parata su De Bruyne (al 43′, dopo un grave errore di Bastoni in fase di disimpegno) ha evitato un parziale più severo.

Mancini ha operato due sostituzioni nell’intervallo (fuori Pisilli e Fagioli, dentro Dinmarco e Doumbia), ma la musica non è cambiata e al 54′ De Ketelaere ha scheggiato la traversa. Palestra e Cisse hanno sostituito Scalvini e Tonali al 62′, ma gli azzurri sono rimasti in totale balia dei padroni di casa. All’80mo minuto, l’Italia reclama per un presunto fallo di mano in area sulla girata di Vergara, l’arbitro non fischia, gli azzurri si distraggono, il Belgio riparte con Doku, palla a De Ketelaere, apertura per Moreira e pesante 4-1.

Allo scadere è stato concesso un calcio di rigore per fallo di mano di Raskin su tiro di Cisse. Sul dischetto si è presentato Pio Esposito: calcio rasoterra sulla destra di Lemmens, che si stende bene e para, negando la doppietta all’attaccante in una serata davvero grigia per l’Italia. Al 95′ annullato un gol a Cisse per netto fuorigioco.