Torino, Inalpi Arena. Flavio Cobolli ha debuttato alle Finals e ha perso, 7-6 (4) 6-3 contro Daniil Medvedev, un signore che di queste partite ne ha giocate parecchie e sa come si tiene un avversario a distanza. Non è una tragedia, è un battesimo, e i battesimi bagnano. Il guaio è che l’acqua, stavolta, l’ha portata anche la sala stampa.

Perché il romano, unico italiano tra gli otto migliori del mondo, ha detto una cosa semplice e un po’ spiazzante. Che senza Sinner, fermato dal ginocchio, non sta meglio: sta peggio. “L’assenza di Jannik non mi aiuta, mi avrebbe tolto un po’ di pressione“. Lo ha spiegato così: Jannik si prende tutto, il dover vincere, gli occhi della gente, il peso delle aspettative. A loro lascia spazio, e un margine di errore che altrimenti non avrebbero. Una sconfitta di Cobolli, con Sinner in campo accanto, è una sconfitta e basta. Senza il pusterese diventa un problema nazionale.

Ed è una verità che nessuno dice volentieri, perché in Italia siamo abituati a pensare che un campione faccia ombra solo a chi lo affronta. Invece l’ombra, a volte, è un riparo. Sinner è il parafulmine: i lampi cadono su di lui, gli altri camminano sotto. Tolto il parafulmine, il temporale arriva dove capita, e capita sul ragazzo al debutto, ventiquattro anni, che per la prima volta si ritrova a essere lui la bandiera.

Si è visto nel tie-break del primo set, che è sempre il punto in cui il tennis smette di essere un gioco e diventa un esame. Cobolli ci è arrivato con le gambe e con il braccio, ma la testa, lì, pesa. Un errore in più, una decisione presa un attimo tardi, e Medvedev, che quegli attimi li ruba per mestiere, ha chiuso il conto. Nel secondo set la partita era già altrove.

Sul cemento veloce di Torino, poi, non si perdona niente. Qui giocano gli otto migliori della stagione e un passaggio a vuoto costa caro, subito, senza appello. Sinner ha la cilindrata per rimediare anche nelle giornate storte: una sua serata opaca si recupera, perché ha un servizio e una testa che gli permettono di ribaltare l’inerzia. Gli altri no. Per gli altri il margine è una striscia sottile, e ogni sconfitta pesa sulla classifica del girone come un sasso nella scarpa.

Non è un caso che da mesi si parli del vuoto lasciato dall’altoatesino nella parte finale della stagione. Un vuoto che non si riempie con le buone intenzioni, né con un romano volenteroso. Senza il dominatore l’Italia si ritrova a inseguire, a sperare nell’impresa del singolo anziché contare sulla solidità di chi parte favorito contro chiunque. Era la corsa al trofeo, è diventata una rincorsa. Cobolli, almeno, ha avuto il merito di dirlo con onestà, che nello sport non è poco. Il resto lo scriverà il campo, e il campo, a Torino, non fa sconti a nessuno.