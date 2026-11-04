Simone Bolelli e Andrea Vavassori eliminati al secondo turno a Parigi da Cash/Nakashima

Finisce al secondo turno il Masters 1000 di Parigi per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il duo azzurro, all’ultima volta insieme in un torneo di questo calibro, deve cedere al duo tutto americano formato da Robert Cash e da Brandon Nakashima per 6-1 7-6(5). Ora per la coppia azzurra il penultimo appuntamento congiunto, quello delle ATP Finals, cui si sono qualificati per il terzo anno consecutivo.

Il primo set avrebbe anche tutte le possibilità di cominciare bene per il duo italiano, che subito si va a guadagnare due palle break di cui una sul deciding point. Svanito questo, la situazione diventa complessa per quel che concerne Bolelli e Vavassori, con Cash e Nakashima che si fanno più incisivi in varie maniere. Il risultato che ne viene fuori è un parziale di sei giochi consecutivi persi e un 6-1 durissimo.

Nel secondo parziale i due azzurri rischiano ancora sull’1-2, quando devono salvarsi da una situazione di 30-40, ma perdono anche un paio di occasioni non da poco. La prima è quella che li porta ad avere il break di vantaggio via deciding point, un 4-3 sprecato praticamente subito, l’altra è proprio sul 4-4 quando una seconda chance di andare avanti, e servire per il set, viene cancellata dai due americani, che poi dominano il tie-break.

Basta un’ora e 13 minuti (12 minuti e 57 secondi per l’esattezza) al duo USA per prendersi i quarti, sfruttando peraltro il fatto che i due azzurri non riescono a spingere come vorrebbero soprattutto nel primo set, e il rendimento sulla prima (24/40) è un po’ la chiave.