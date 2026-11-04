Tennis
ATP Parigi 2026, Mattia Bellucci cede ad Arthur Rinderknech nel secondo turno
Si ferma nel secondo turno la corsa del qualificato azzurro Mattia Bellucci nel tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026: il tennista italiano cede al padrone di casa francese Arthur Rinderknech, che si impone in appena un’ora e 6 minuti di gioco con il netto score di 6-4 6-1 e negli ottavi di finale affronterà il numero 3 del tabellone, lo statunitense Ben Shelton.
Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, con appena 13 punti vinti in risposta nei primi 9 game e nessun gioco andato ai vantaggi. L’equilibrio si spezza proprio nel decimo game, quando Bellucci va a servire per rimanere nel set sotto 4-5: l’azzurro si fa rimontare dal 30-15, concede l’unico break point dell’intero parziale, e cede la frazione al francese, che chiude sul 6-4 dopo 37 minuti.
L’incontro finisce in quel momento, dato che nella seconda partita non c’è storia, con i game consecutivi del francese diventano 7 dal 4-4 della prima frazione al 6-4 5-0 del secondo parziale, con il transalpino che strappa la battuta all’azzurro nel secondo game a trenta e nel quarto gioco a quindici. Bellucci evita lo 0-6 tenendo la battuta nel sesto game, ma nel settimo il francese tiene il servizio a zero e si qualifica agli ottavi sul 6-1 in 29 minuti.
Le statistiche sottolineano la supremazia di Rinderknech, che vince 57 punti contro i 36 di Bellucci, mettendo a segno più vincenti, 18-12, e concedendo meno errori non forzati, 12-16. Il francese, inoltre, sfrutta tutte le tre palle break avute a disposizione e non ne concede nessuna all’azzurro, facendo la differenza con la prima di servizio, con cui ottiene l’81% dei punti contro il 59% dell’italiano.