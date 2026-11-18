Il World Tour 2026-2027 di short track ripartirà dalla Corea del Sud: a Seul, da venerdì 20 a domenica 22 novembre, andrà in scena la terza tappa stagionale del circuito maggiore: ad ospitare la gara sarà il Mokoong Ice Link della città asiatica.

Il direttore delle squadre nazionali, Kenan Gouaedec, che sarà coadiuvato dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’attrezzista Assen Pantov e dal video coach Kiril Pantov, ha convocato otto azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne.

I convocati dell’Italia sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

L’Italia finora ha ottenuto nelle prime due tappe due vittorie e sei podi complessivi: venerdì 20 spazio alle qualificazioni ed alle batterie, mentre le finali andranno in scena sabato 21 (500 e 1500 maschili, 1000 e staffetta femminili) e domenica 22 (staffetta mista, 1000 e staffetta maschili, 500 e 1500 femminili).