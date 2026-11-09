Short track, staffette positive all’esordio della Coppa del Mondo junior. Individualmente nessuna Finale A

Si è concluso il primo appuntamento della Coppa del Mondo Junior di short track. Una tappa d’esordio che si è svolta a Bormio ed il ghiaccio di casa non ha portato grandi soddisfazioni ai colori azzurri, soprattutto nelle gare individuali. Decisamente risultati migliori sono arrivati con le staffette ed in particolare quella mista che ha regalato l’unico podio di questa tre giorni. Il quartetto composto da Matteo Giana, Filippo Pezzoni, Nina Trabucchi e Beatrice Paglia ha saputo centrare un ottimo secondo posto alle spalle del Canada, dimostrandosi competitivi in una gara sempre molto complicata.

(Nicole Bertolina, Viola Comba, Beatrice Paglia, Rachele Dolci e Nina Trabucchi che si sono alternate tra quartUn podio, invece, sfiorato dalla squadra femminilei, semifinali e finale), con la staffetta azzurra che ha terminato al quarto posto, in quello che è il secondo miglior risultato per l’Italia a Bormio.

Purtroppo a livello individuale è stato un dominio soprattutto delle nazioni asiatiche, in particolare Cina e Corea del Sud, ma il dato che non soddisfa la squadra azzurra è quello di non essere riuscita a mettere nemmeno un suo rappresentante in Finale A. Qualcuno ha comunque raggiunto la Finale B, come Nina Trabucchi, Matteo Giana e Filippo Pezzoni.

C’è subito comunque la possibilità di rifarsi e migliorare per la squadra azzurra, visto che si ripete in quel di Bormio. Anche la seconda tappa della Coppa del Mondo junior, infatti, si disputa nella località in Lombardia. Fari puntati sicuramente sulle staffette, ma l’obiettivo è provare a raggiungere almeno una Finale A individualmente.