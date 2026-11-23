Due vittorie nelle ultime due tappe del World Tour 2026-2027 di short track spediscono Elisa Confortola in vetta alla classifica di specialità dei 1500 metri femminili: l’azzurra ha trionfato in Canada ed in Corea del Sud, conquistando in entrambi i casi 100 punti.

Anche grazie ai 12 punti conquistati nella prima tappa, l’azzurra si è issata in testa alla graduatoria con 212 punti, con 2 lunghezze di margine sulla sudcoreana Minjeong Choi, che si attesta alla piazza d’onore con 210. Completa il podio la canadese Courtney Sarault, terza a quota 186.

L’ottimo momento di forma del movimento azzurro è rafforzato dal quarto posto di Gloria Ioratti, che dopo aver conquistato rispettivamente 60 e 70 punti nelle prime due tappe, si è fermata ad 8 nella terza, per un totale di 138, che la proiettano ai piedi del podio.

CLASSIFICA WORLD TOUR 1500 FEMMINILI

1 Elisa CONFORTOLA ITA 212

2 Minjeong CHOI KOR 210

3 Courtney SARAULT CAN 186

4 Gloria IORIATTI ITA 138

5 Gilli KIM KOR 120

6 Jianing ZHANG CHN 106

7 Hanne DESMET BEL 93

8 Florence BRUNELLE CAN 90

9 Zoe Florence DELTRAP NED 80

10 Sukhee SHIM KOR 74