Si è alzato il sipario sulla terza tappa del World Tour 2026/2027 di short track in corso di svolgimento a Seul. Un inizio sicuramente positivo per i colori azzurri, visto che i pattinatori italiani si sono ben comportati in questa prima giornata dedicata alle qualificazioni delle gare individuali e anche nella staffetta maschile, unica protagonista oggi sul ghiaccio.

Un ottimo avvio già dai 500 metri sia al femminile sia al maschile. Sono tanti gli azzurri che hanno centrato l’accesso ai quarti di finale: tra le donne Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Chiara Betti, mentre tra gli uomini Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali. Ai ripescaggi, invece, sono andati Margherita Betti, Daniele Zampedri e Luca Spechenhauser.

Anche nei 1000 metri non sono mancate le buone notizie con Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Thomas Nadalini che hanno vinto le loro rispettive batterie e hanno così staccato il biglietto per i quarti di finale, dove ci sarà anche Lorenzo Previtali. Ai ripescaggi, invece, ci proveranno Margherita Betti, Luca Spechenhauser e Daniele Zampedri, mentre è stata squalificata Chiara Betti.

Il trio Confortola-Ioriatti-Nadalini si è poi ripetuto anche nella distanza più lunga, quella dei 1500 metri, andando a vincere il loro quarto di finale e qualificandosi così per le semifinali. Avanzano anche Chiara Betti (seconda dietro a Confortola) e Luca Spechenhauser e dunque ci sono veramente grandi speranze di avere anche più di un italiano in Finale A.

Nell’unica staffetta disputata quest’oggi, l’Italia al maschile ha un po’ faticato, ma è comunque riuscita a qualificarsi per le semifinali, venendo ripescata come una delle migliori terze. Il quartetto azzurro ha concluso infatti dietro alla Russia (denominata come selezione degli atleti indipendenti) e alla Cina.