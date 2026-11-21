Arriva una brutta notizia da Seul per l‘Italia dello short track, impegnata questo weekend nella capitale sudcoreana in occasione della terza tappa stagionale del World Tour 2026-2027. Chiara Betti, una delle protagoniste principali della squadra femminile azzurra, ha riportato infatti un infortunio al ginocchio in seguito ad una caduta rimediata ieri durante la batteria dei 1000 metri.

La pattinatrice trentina non era riuscita a rialzarsi da sola sul ghiaccio della Mokoong Ice Link, venendo prontamente soccorsa ed effettuando successivamente degli esami per valutare la situazione. In attesa di conoscere i responsi ufficiali degli accertamenti e l’entità esatta delle conseguenze patite dall’articolazione, Betti ha già annunciato sui social di aver concluso anzitempo la trasferta asiatica.

La campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 nella staffetta mista non prenderà parte alle prossime due tappe (la quarta e la quinta) del circuito maggiore, in programma a Shanghai dal 27 al 29 novembre e a Pechino dal 4 al 6 dicembre. Appuntamento al 2027 dunque per la 24enne azzurra, che sicuramente non rientrerà in gara prima dei Campionati Europei previsti a metà gennaio in quel di Dresda.

Il forfait di Chiara per il resto della tappa sudcoreana ha costretto l’Italia a non disputare la staffetta femminile odierna, avendo a disposizione solamente Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Margherita Betti. Il roster azzurro verrà con ogni probabilità rinforzato in vista del doppio appuntamento cinese con almeno una tra Katia Filippi, Lucrezia Casagrande e Viola Simonini.