La nona e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A élite maschile ribadisce ulteriormente la marcata superiorità dell’SG Amsicora che chiude la prima parte di stagione a punteggio pieno e aumenta ancora il margine sulle inseguitrici. Queste ultime sono raccolte nel giro di pochi punti e lotteranno per la conquista delle altre posizioni di vertice. In coda conquista la sua seconda vittoria l’Hockey Team Bologna che abbandona l’ultima posizione.

La capolista SG Amsicora non conosce soste nella sua inarrestabile marcia. La formazione sarda sfrutta il fattore campo e, tra le mura amiche, liquida 5-2 l’Hockey Club Bondeno nello scontro diretto. I sardi dilatano così ulteriormente il vantaggio sulle dirette inseguitrici.

All’Euroma Stadium il Tevere Eur Hockey ASD, al termine di un’autentica battaglia, piega la resistenza della Lazio Hockey 4-3 e si porta in seconda posizione, a sei lunghezze dalla capolista, scavalcando i biancocelesti. Il Butterfly Roma HCC, al complesso sportivo Tre Fontane Esedra, regola l’Hockey Club Bra 5-3 e si porta a un punto dalla quinta posizione.

Importante colpo esterno in zona salvezza per l’Hockey Team Bologna. La formazione emiliana, a Cagliari, supera 4-3 la Polisportiva Ferrini, conquista la sua seconda affermazione nel torneo e abbandona l’ultima posizione. Firma un blitz in trasferta di cruciale importanza l’Hockey su prato Valchisone che al Comunale Uras vince 5-4 contro l’HT Sardegna e relega i sardi in ultima posizione.