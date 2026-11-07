Hockey Prato
Hockey prato, prosegue la marcia trionfale dell’SG Amsicora. La Lazio prima inseguitrice
Il campionato di serie A élite maschile di hockey su prato torna in campo per i match dell’ottava giornata, la penultima del 2026. La capolista SG Amsicora vince lo scontro diretto in trasferta e amplia ulteriormente il margine sulle rivali, mentre la Lazio conquista la seconda posizione.
Continua la marcia inarrestabile dell’SG Amsicora, in testa alla classifica a punteggio pieno. La formazione sarda, nel big match di giornata, espugna il Pino Palmieri di Bra battendo 3-2 i padroni di casa dell’Hockey Club Bra e dilata ulteriormente il già abissale vantaggio in classifica sulle più dirette inseguitrici.
L’Hockey Club Bondeno sfrutta il fattore campo. La formazione emiliana supera infatti, tra le mura amiche, con un perentorio 5-2 la Polisportiva Ferrini Cagliari. La Lazio Hockey, al termine di una sfida molto combattuta, piega 3-2 l’HT Sardegna grazie alla tripletta messa a segno da uno straripante Castillo. I capitolini guadagnano così la seconda posizione in classifica, a otto lunghezze dalla capolista.
In zona salvezza conquista un pareggio importante l’Hockey Prato Valchisone che impatta sul 2-2 la sfida interna contro la Butterfly Roma. Blitz esterno per il Tevere Eur Hockey: la formazione capitolina piega 4-2 a domicilio il fanalino di coda Hockey Team Bologna.
SERIE A ELITE MASCHILE HOCKEY PRATO: CLASSIFICA AGGIORNATA
SG Amsicora ASD 24
Lazio Hockey 16
Hockey Club Bondeno 15
Tevere Eur Hockey 15
Hockey Club Bra ASD 13
Butterfly Roma 9
Polisportiva Ferrini 8
Hockey su prato Valchisone 4
HT Sardegna 4
Hockey Team Bologna 3