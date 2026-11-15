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Hockey Prato

Serie A elite femminile, l’SG Amsicora conquista il primato solitario nell’ultima di andata

Pubblicato

28 minuti fa

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ASD HF Lorenzoni
ASD HF Lorenzoni / fieldhockeypicsphotos.it

Siamo giunti al traguardo di metà stagione. Il campionato di Serie A élite torna in campo per i match valevoli per la settima e ultima giornata di andata. L’S.G. Amsicora sfrutta il risultato dello scontro diretto di Bra e conquista il primato della classifica. L’ASD HF Lorenzoni capitalizza il fattore campo a proprio favore, travolge Milano nello scontro diretto ed è seconda alle spalle della formazione sarda.

Nella sfida di cartello l’ASD HF Lorenzoni sfrutta il fattore campo a propria disposizione, impone la propria legge dominando la scena in un confronto a senso unico e travolge il Milano Hockey Prato con un perentorio e indiscutibile 4-0 all’Augusto Lorenzoni di Bra.

L’S.G. Amsicora ASD approfitta del passo falso delle dirette rivali per assumere il comando solitario della graduatoria. La formazione sarda, grazie a una maiuscola prestazione difensiva, supera l’Hockey Club Tiberina ASD con un netto 3-0 nel match disputato all’Euroma Stadium.

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Prezioso colpaccio esterno per la Lazio Hockey che, allo Stadio Hockey di Potenza Picena, piega la formazione padrona di casa con il minimo scarto imponendosi 1-0. Le capitoline non perdono così terreno nei confronti del trio di testa e sono quarte a due punti dalla terza posizione. Conquista il primo punto stagionale il Butterfly Roma HCC che a Cagliari impatta 0-0 contro la Polisportiva Ferrini.

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