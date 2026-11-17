Le partite della settima giornata del girone di andata hanno sancito la conclusione della prima parte del campionato di serie A élite femminile di hockey su prato. Le squadre osserveranno ora la lunga sosta invernale e ritorneranno in campo il prossimo 21 marzo per le sfide dell’ottava giornata.

Nel contesto di una classifica che appare divisa in due blocchi, con le prime quattro raccolte nel giro di cinque punti, guida l’SG Amsicora. La formazione sarda ha chiuso la prima parte di torneo con diciotto punti, frutto di sei vittorie e una sola sconfitta. La difesa meno battuta con tre soli gol incassati rende la squadra cagliaritana un muro imperforabile.

Insegue la capolista, a due sole lunghezze di distanza l’ASD HF Lorenzoni. La formazione piemontese ha concluso il suo percorso con sedici punti, ha vinto le sfide con le dirette rivali superando l’Amsicora in trasferta. vanta un attacco stratosferico capace di realizzare 27 gol, il più prolifico del torneo, ma paga la sconfitta di misura subita alla seconda giornata contro il Potenza Picena.

Ha perso, almeno per ora, la seconda piazza sul filo di lana il Milano Hockey Prato, travolto 4-0 a Bra nel confronto diretto dell’ultima giornata e ora distante tre lunghezze dalla prima della classe. La compagine lombarda conserva, al momento, due punti sulla Lazio, saldamente in quarta posizione con tredici punti dopo il blitz esterno nell’ultimo turno.

A capeggiare la seconda parte di classifica è il Potenza Picena con nove punti e la prestigiosa vittoria casalinga sull’ASD HF Lorenzoni come fiore all’occhiello del proprio percorso. La situazione di relativa tranquillità della Polisportiva Ferrini precede i due club in maggiori difficoltà. L’Hockey Club Tiberina e il Butterfly Roma, che domenica ha conquistato il primo punto della sua annata, dovranno cambiare decisamente passo per evitare la retrocessione.