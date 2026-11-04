Sei qualificati alle ATP Finals, c’è Cobolli a Torino. Bagarre per gli ultimi 2 posti: lotta aperta, gli incastri a Parigi

Sei giocatori si sono matematicamente qualificati alle ATP Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto classificati della ATP Race (la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante l’annata agonistica. Il tedesco Alexander Zverev (9.350 punti), lo spagnolo Carlos Alcaraz (5.110), lo statunitense Ben Shelton (4.620), il russo Daniil Medvedev (3.820), il nostro Flavio Cobolli (3.680) e il francese Arthur Fils (3.535) si sono meritati il pass per l’evento in programma sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

Jannik Sinner avrebbe meritato la presenza in virtù del secondo posto (7.950), ma il fuoriclasse altoatesino ha da tempo dichiarato che non sarà della partita nel capoluogo piemontese e dunque ci sarà spazio anche per il nono classificato nella speciale graduatoria. Detto dei sei atleti che hanno staccato il pass, rimangono due posti da assegnare: chi è in lotta per conquistarli? Chi riuscirà a meritarsi il diritto di giocare a Torino e battagliare per il titolo di maestro?

Lo statunitense Frances Tiafoe (ottavo con 3.390 punti) e lo spagnolo Rafael Jodar (nono con 3.234 punti) sono stati eliminati dal Masters 1000 di Parigi e dunque devono aspettare i risultati degli statunitensi Taylor Fritz (undicesimo con 2.950 punti) e Tommy Paul (tredicesimo con 2.825 punti), che sono ancora in corsa nella capitale francese. Tiafoe farebbe festa in caso di mancata finale di Paul o mancata vittoria di Fritz, mentre Jodar necessita di un’eliminazione di Paul prima della finale e di uno stop di Fritz prima dei quarti di finale.