Tennis
“Lui è un peso massimo, io un welter”: Lorenzo Musetti analizza la vittoria contro Zverev. “Mi era mancata la passione”
Lorenzo Musetti ha commentato la bella vittoria conseguita contro Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Parigi: “È davvero sorprendente il livello che sono riuscito a esprimere contro Sascha, che stava servendo molto bene, soprattutto nel primo set. È stata una partita molto equilibrata, poteva andare in un modo o nell’altro. La chiave è stata restare lì sul 5-2. Ho giocato cinque grandi punti consecutivi“.
Il toscano ha poi proseguito ai microfoni di Sky, soffermandosi su questo buon momento: “Mi era mancata questa passione“. Il tennista italiano si è soffermato su un aspetto tattico dell’incontro, in cui non ha puntato sulla potenza dei colpi, perché non sarebbe stata la scelta giusta: “Non potevo pensare di vincere la partita tirando più forte: lui è un peso massimo, io sono un peso welter“.
Lorenzo Musetti ha sconfitto il numero 1 del mondo alla sua prima uscita ufficiale da uomo leader del ranking ATP e tornerà in campo giovedì 5 novembre per affrontare il padrone di casa Luca Van Assche sul cemento indoor della capitale francese, per meritarsi il possibile quarto di finale contro il serbo Novak Djokovic.