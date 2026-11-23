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Calendario sci di fondo 2026-2027: le date di Coppa del Mondo, Tour de Ski e Mondiali
Siamo nella settimana di ripartenza della Coppa del Mondo di sci di fondo. Anno post-olimpico, tante novità, tante questioni aperte, tante un po’ meno aperte, ma la sostanza delle cose è che si ricomincia da Ruka e si finirà in quel di Ulricehamn (e non di Falun, che invece avrà il suo grande spazio con i Mondiali).
In casa Italia, chiaramente, è la prima stagione del dopo Federico Pellegrino, l’uomo che ha letteralmente sostenuto da solo il fondo italiano per anni. Resta poi il tema portante: sarà una Coppa del Mondo o una Coppa di Norvegia, almeno al maschile? Ai posteri l’ardua sentenza (nel femminile storicamente c’è più lotta). Da rimarcare poi il ritorno a una sede multinazionale del Tour de Ski tra Francia, Germania e Italia, così come l’introduzione delle Heat Mass Start, che nelle intenzioni della FIS dovrebbe essere un’idea più fortunata di altre che non sono state accolte proprio in modo popolare (seppure ancora ci siano).
Di seguito il calendario completo della stagione di sci di fondo 2026-2027. I diritti appartengono sia alla Rai (il cui canale di riferimento è in genere RaiSport) che a Eurosport (che, invece, trasmette in diretta streaming i propri canali attraverso le piattaforme Discovery+, HBO Max e DAZN tra le altre). OA Sport offrirà inoltre una lunga serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2026-2027
UOMINI
2026
Ruka (Finlandia)
Venerdì 27 novembre 10 km TC a intervalli
Sabato 28 novembre Sprint TC
Domenica 29 novembre 20 km TL Mass Start
Trondheim (Norvegia)
Venerdì 4 dicembre 10 km TC a intervalli
Sabato 5 dicembre Sprint TL
Domenica 6 dicembre 20 km Skiathlon
Davos (Svizzera)
Venerdì 11 dicembre Team Sprint TL
Sabato 12 dicembre Sprint TL
Domenica 13 dicembre 5 km TL Heat Mass Start
2027
Tour de Ski
Les Rousses (Francia)
Venerdì 1º gennaio Sprint TC
Sabato 2 gennaio 20 km TC Mass Start
Domenica 3 gennaio 15 km TL a inseguimento
Oberstdorf (Germania)
Martedì 5 gennaio 15 km TC Mass Start
Mercoledì 6 gennaio 5 km TL Heat Mass Start
Val di Fiemme (Italia)
Venerdì 8 gennaio 15 km Skiathlon
Sabato 9 gennaio Sprint TL
Domenica 10 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)
Engadina (Svizzera)
Sabato 23 gennaio Sprint TL
Domenica 24 gennaio 20 km TL Mass Start (St. Moritz–Surlej)
Dobbiaco/Toblach (Italia)
Venerdì 29 gennaio 10 km TL a intervalli
Sabato 30 gennaio Sprint TL
Domenica 31 gennaio 20 km TC Mass Start
Lahti (Finlandia)
Venerdì 12 febbraio Sprint TC
Sabato 13 febbraio 20 km Skiathlon
Domenica 14 febbraio 10 km TC a intervalli
Oslo (Norvegia)
Sabato 13 marzo 50 km TC Mass Start
Drammen (Norvegia)
Martedì 16 marzo Sprint TC
Ulricehamn (Svezia)
Venerdì 19 marzo 10 km TL a intervalli
Sabato 20 marzo Sprint TL
Domenica 21 marzo 20 km TC Mass Start
DONNE
2026
Ruka (Finlandia)
Venerdì 27 novembre 10 km TC a intervalli
Sabato 28 novembre Sprint TC
Domenica 29 novembre 20 km TL Mass Start
Trondheim (Norvegia)
Venerdì 4 dicembre 10 km TC a intervalli
Sabato 5 dicembre Sprint TL
Domenica 6 dicembre 20 km Skiathlon
Davos (Svizzera)
Venerdì 11 dicembre Team Sprint TL
Sabato 12 dicembre Sprint TL
Domenica 13 dicembre 5 km TL Heat Mass Start
2027
Tour de Ski
Les Rousses (Francia)
Venerdì 1º gennaio Sprint TC
Sabato 2 gennaio 20 km TC Mass Start
Domenica 3 gennaio 15 km TL a inseguimento
Oberstdorf (Germania)
Martedì 5 gennaio 15 km TC Mass Start
Mercoledì 6 gennaio 5 km TL Heat Mass Start
Val di Fiemme (Italia)
Venerdì 8 gennaio 15 km Skiathlon
Sabato 9 gennaio Sprint TL
Domenica 10 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)
Engadina (Svizzera)
Sabato 23 gennaio Sprint TL
Domenica 24 gennaio 20 km TL Mass Start (St. Moritz–Surlej)
Dobbiaco/Toblach (Italia)
Venerdì 29 gennaio 10 km TL a intervalli
Sabato 30 gennaio Sprint TL
Domenica 31 gennaio 20 km TC Mass Start
Lahti (Finlandia)
Venerdì 12 febbraio Sprint TC
Sabato 13 febbraio 20 km Skiathlon
Domenica 14 febbraio 10 km TC a intervalli
Oslo (Norvegia)
Domenica 14 marzo 50 km TC Mass Start
Drammen (Norvegia)
Martedì 16 marzo Sprint TC
Ulricehamn (Svezia)
Venerdì 19 marzo 10 km TL a intervalli
Sabato 20 marzo Sprint TL
Domenica 21 marzo 20 km TC Mass Start
MISTA
Engadina (Svizzera)
Venerdì 22 gennaio 2027 Staffetta mista 4×5 km
MONDIALI FALUN 2027
Mercoledì 24 febbraio 2027
Ore 13:00 Qualificazioni 7,5 km TC donne (Paesi emergenti)
Ore 15:30 Qualificazioni 7,5 km TC uomini (Paesi emergenti)
Giovedì 25 febbraio 2027
Ore 11:45 Qualificazioni Sprint TL uomini e donne
Ore 14:15 Finali Sprint TL uomini e donne
Sabato 27 febbraio 2027
Ore 14:00 20 km Skiathlon uomini
Domenica 28 febbraio 2027
Ore 14:00 20 km Skiathlon donne
Martedì 2 marzo 2027
Ore 13:15 10 km TC a intervalli uomini
Ore 15:45 10 km TC a intervalli donne
Mercoledì 3 marzo 2027
Ore 12:15 Qualificazioni Team Sprint TC uomini e donne
Ore 14:15 Finali Team Sprint TC uomini e donne
Giovedì 4 marzo 2027
Ore 13:15 Staffetta uomini 4×7,5 km
Venerdì 5 marzo 2027
Ore 15:30 Staffetta donne 4×7,5 km
Sabato 6 marzo 2027
Ore 11:30 50 km TL Mass Start uomini
Domenica 7 marzo 2027
Ore 13:00 50 km TL Mass Start donne
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai (canale di riferimento RaiSport)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport, Discovery+, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport