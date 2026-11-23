Siamo nella settimana di ripartenza della Coppa del Mondo di sci di fondo. Anno post-olimpico, tante novità, tante questioni aperte, tante un po’ meno aperte, ma la sostanza delle cose è che si ricomincia da Ruka e si finirà in quel di Ulricehamn (e non di Falun, che invece avrà il suo grande spazio con i Mondiali).

In casa Italia, chiaramente, è la prima stagione del dopo Federico Pellegrino, l’uomo che ha letteralmente sostenuto da solo il fondo italiano per anni. Resta poi il tema portante: sarà una Coppa del Mondo o una Coppa di Norvegia, almeno al maschile? Ai posteri l’ardua sentenza (nel femminile storicamente c’è più lotta). Da rimarcare poi il ritorno a una sede multinazionale del Tour de Ski tra Francia, Germania e Italia, così come l’introduzione delle Heat Mass Start, che nelle intenzioni della FIS dovrebbe essere un’idea più fortunata di altre che non sono state accolte proprio in modo popolare (seppure ancora ci siano).

Di seguito il calendario completo della stagione di sci di fondo 2026-2027. I diritti appartengono sia alla Rai (il cui canale di riferimento è in genere RaiSport) che a Eurosport (che, invece, trasmette in diretta streaming i propri canali attraverso le piattaforme Discovery+, HBO Max e DAZN tra le altre). OA Sport offrirà inoltre una lunga serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2026-2027

UOMINI

2026

Ruka (Finlandia)

Venerdì 27 novembre 10 km TC a intervalli

Sabato 28 novembre Sprint TC

Domenica 29 novembre 20 km TL Mass Start

Trondheim (Norvegia)

Venerdì 4 dicembre 10 km TC a intervalli

Sabato 5 dicembre Sprint TL

Domenica 6 dicembre 20 km Skiathlon

Davos (Svizzera)

Venerdì 11 dicembre Team Sprint TL

Sabato 12 dicembre Sprint TL

Domenica 13 dicembre 5 km TL Heat Mass Start

2027

Tour de Ski

Les Rousses (Francia)

Venerdì 1º gennaio Sprint TC

Sabato 2 gennaio 20 km TC Mass Start

Domenica 3 gennaio 15 km TL a inseguimento

Oberstdorf (Germania)

Martedì 5 gennaio 15 km TC Mass Start

Mercoledì 6 gennaio 5 km TL Heat Mass Start

Val di Fiemme (Italia)

Venerdì 8 gennaio 15 km Skiathlon

Sabato 9 gennaio Sprint TL

Domenica 10 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)

Engadina (Svizzera)

Sabato 23 gennaio Sprint TL

Domenica 24 gennaio 20 km TL Mass Start (St. Moritz–Surlej)

Dobbiaco/Toblach (Italia)

Venerdì 29 gennaio 10 km TL a intervalli

Sabato 30 gennaio Sprint TL

Domenica 31 gennaio 20 km TC Mass Start

Lahti (Finlandia)

Venerdì 12 febbraio Sprint TC

Sabato 13 febbraio 20 km Skiathlon

Domenica 14 febbraio 10 km TC a intervalli

Oslo (Norvegia)

Sabato 13 marzo 50 km TC Mass Start

Drammen (Norvegia)

Martedì 16 marzo Sprint TC

Ulricehamn (Svezia)

Venerdì 19 marzo 10 km TL a intervalli

Sabato 20 marzo Sprint TL

Domenica 21 marzo 20 km TC Mass Start

DONNE

2026

Ruka (Finlandia)

Venerdì 27 novembre 10 km TC a intervalli

Sabato 28 novembre Sprint TC

Domenica 29 novembre 20 km TL Mass Start

Trondheim (Norvegia)

Venerdì 4 dicembre 10 km TC a intervalli

Sabato 5 dicembre Sprint TL

Domenica 6 dicembre 20 km Skiathlon

Davos (Svizzera)

Venerdì 11 dicembre Team Sprint TL

Sabato 12 dicembre Sprint TL

Domenica 13 dicembre 5 km TL Heat Mass Start

2027

Tour de Ski

Les Rousses (Francia)

Venerdì 1º gennaio Sprint TC

Sabato 2 gennaio 20 km TC Mass Start

Domenica 3 gennaio 15 km TL a inseguimento

Oberstdorf (Germania)

Martedì 5 gennaio 15 km TC Mass Start

Mercoledì 6 gennaio 5 km TL Heat Mass Start

Val di Fiemme (Italia)

Venerdì 8 gennaio 15 km Skiathlon

Sabato 9 gennaio Sprint TL

Domenica 10 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)

Engadina (Svizzera)

Sabato 23 gennaio Sprint TL

Domenica 24 gennaio 20 km TL Mass Start (St. Moritz–Surlej)

Dobbiaco/Toblach (Italia)

Venerdì 29 gennaio 10 km TL a intervalli

Sabato 30 gennaio Sprint TL

Domenica 31 gennaio 20 km TC Mass Start

Lahti (Finlandia)

Venerdì 12 febbraio Sprint TC

Sabato 13 febbraio 20 km Skiathlon

Domenica 14 febbraio 10 km TC a intervalli

Oslo (Norvegia)

Domenica 14 marzo 50 km TC Mass Start

Drammen (Norvegia)

Martedì 16 marzo Sprint TC

Ulricehamn (Svezia)

Venerdì 19 marzo 10 km TL a intervalli

Sabato 20 marzo Sprint TL

Domenica 21 marzo 20 km TC Mass Start

MISTA

Engadina (Svizzera)

Venerdì 22 gennaio 2027 Staffetta mista 4×5 km

MONDIALI FALUN 2027

Mercoledì 24 febbraio 2027

Ore 13:00 Qualificazioni 7,5 km TC donne (Paesi emergenti)

Ore 15:30 Qualificazioni 7,5 km TC uomini (Paesi emergenti)

Giovedì 25 febbraio 2027

Ore 11:45 Qualificazioni Sprint TL uomini e donne

Ore 14:15 Finali Sprint TL uomini e donne

Sabato 27 febbraio 2027

Ore 14:00 20 km Skiathlon uomini

Domenica 28 febbraio 2027

Ore 14:00 20 km Skiathlon donne

Martedì 2 marzo 2027

Ore 13:15 10 km TC a intervalli uomini

Ore 15:45 10 km TC a intervalli donne

Mercoledì 3 marzo 2027

Ore 12:15 Qualificazioni Team Sprint TC uomini e donne

Ore 14:15 Finali Team Sprint TC uomini e donne

Giovedì 4 marzo 2027

Ore 13:15 Staffetta uomini 4×7,5 km

Venerdì 5 marzo 2027

Ore 15:30 Staffetta donne 4×7,5 km

Sabato 6 marzo 2027

Ore 11:30 50 km TL Mass Start uomini

Domenica 7 marzo 2027

Ore 13:00 50 km TL Mass Start donne

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (canale di riferimento RaiSport)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport, Discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport