Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile perde qualche pezzo. La Federazione Internazionale ha confermato la cancellazione dei due giganti previsti a Mont-Tremblant, in Canada, il 5 e 6 dicembre. Le gare non saranno recuperate in un’altra località nordamericana, lasciando così un’interruzione significativa nel programma della stagione proprio durante la tradizionale parentesi oltreoceano.

Alla base della decisione ci sono le condizioni climatiche, ancora una volta incompatibili con le esigenze dell’organizzazione. Le temperature insolitamente elevate per il periodo hanno impedito la preparazione della pista Flying Mile, rendendo impossibile anche il ricorso alla neve artificiale. Una situazione che ripropone uno scenario già verificatosi nel 2024, quando Mont-Tremblant era stata costretta a rinunciare alle competizioni per motivi analoghi.

Il ripetersi di queste difficoltà alimenta inevitabilmente il dibattito sull’opportunità di mantenere nel calendario gare a inizio dicembre in località caratterizzate da quote relativamente basse e da condizioni climatiche sempre più incerte. Un problema che non riguarda soltanto la capacità degli organizzatori di garantire lo svolgimento delle competizioni, ma anche la sostenibilità di determinate scelte nella programmazione internazionale.

La FIS ha valutato diverse alternative per recuperare le prove senza imporre alle squadre ulteriori spostamenti o modifiche sostanziali alla logistica. Tuttavia, il poco tempo a disposizione ha impedito di individuare una stazione sciistica nordamericana pronta a ospitare le due gare.

Il programma della stagione subirà quindi una modifica importante. Dopo il gigante e lo slalom di Killington, in calendario il 28 e 29 novembre, le atlete dovranno affrontare una pausa obbligata prima del trasferimento a Beaver Creek, dove dall’11 al 13 dicembre sono previste le prove veloci (due discese e un superG).

Per le specialiste delle discipline tecniche si apre dunque un periodo di attesa più lungo del previsto. Il prossimo appuntamento con lo slalom gigante sarà infatti rinviato al ritorno del circuito in Europa, con la necessità di rivedere gli equilibri di una stagione che perde già nelle prime settimane due occasioni preziose di confronto.