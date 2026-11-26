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Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari Killington e Copper Mountain, canali, streaming
La Coppa del Mondo di sci alpino vola oltreoceano e comincia la sua trasferta in Nord America. Sarà un weekend ricchissimo negli Stati Uniti tra Killington, dove è in programma un gigante ed uno slalom femminile, e Copper Mountain, con il primo superG dell’anno e poi con un gigante il giorno dopo.
Sarà dunque un fine settimana dedicato ancora alle prove tecniche in quel di Killington. Grande attesa in casa Italia visto che ci sarà l’esordio stagionale di Sofia Goggia in gigante. Attenzione anche a Lara Della Mea, che vuole essere protagonista sia tra le porte larghe sia tra i rapid gates. L’attenzione, però, è soprattutto su Mikaela Shiffrin, con l’americana che torna in pista dopo aver deciso di saltare gli appuntamenti di Levi e Gurgl.
Scatta l’ora anche degli uomini-jet, che saranno protagonisti a Copper Mountain nella giornata di sabato con un superG. Favoriti gli svizzeri, ma sicuramente gli azzurri, su tutti Giovanni Franzoni e Dominik Paris vorranno essere protagonisti. Appuntamento poi con il gigante alla domenica, con Alex Vinatzer che è la punta di diamante della squadra azzurra.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Killington e Copper Mountain, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.
CALENDARIO SCI ALPINO KILLINGTON 2026
Sabato 28 Novembre
Ore 15:30 Prima manche gigante femminile
Ore 18:30 Seconda manche gigante femminile
Domenica 5 Novembre
Ore 16:30 Prima manche slalom femminile
Ore 19:30 Seconda manche slalom femminile
CALENDARIO SCI ALPINO COPPER MOUNTAIN 2026
Sabato 28 Novembre
Ore 19:45 Super-G maschile
Domenica 5 Novembre
Ore 18:00 Prima manche gigante maschile
Ore 21:00 Seconda manche gigante maschile
COPPA DEL MONDO KILLINGTON 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Now Tv, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport
COPPA DEL MONDO COPPER MOUNTAIN 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Now Tv, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport