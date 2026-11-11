Sci alpino, Alex Vinatzer cerca costanza in una squadra maschile di slalom in disperata ricerca di volti nuovi

Questo fine settimana ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e per due fine settimana consecutivi sarà lo slalom ad essere protagonista, prima a Levi e poi a Gurgl. Tra i rapid gates i sorrisi in casa Italia sono stati davvero pochissimi nell’ultimo decennio, con una squadra azzurra aggrappata completamente ora ad Alex Vinatzer e alla ricerca disperata di qualche nome nuovo che possa riportare un po’ di entusiasmo all’interno di tutto l’ambiente.

Anche la sfortuna ci si è messa in questi giorni, visto che Tommaso Sala si è infortunato al ginocchio ed il rischio è quello di uno stop decisamente lungo per lo slalomista lombardo, che già due anni fa si era procurato un altro grave infortunio. L’Italia perde così la sua seconda miglior carta in slalom, un atleta dal potenziale anche da Top-10 e che stava cercando di ritrovare lo smalto migliore dopo aver inseguito il risultato per tutta l’annata passata.

Dunque fari completamente puntati su Alex Vinatzer, che sarà anche l’unico italiano a partire con un pettorale tra i primi trenta. Il fortissimo rischio è quello che l’altoatesino possa anche essere l’unico azzurro capace di qualificarsi per la seconda manche. Dopo una carriera da slalomista, Vinatzer ora sembra essere più gigantista e tra i pali stretti lo scorso anno ha fatto veramente tanta fatica, ma soprattutto non è mai riuscito a trovare continuità non solo tra una gara e l’altra, ma anche tra una manche e l’altra.

A Levi sono stati convocati poi i seguenti atleti: Tommaso Saccardi, Matteo Canins, Edoardo Saracco, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera e Matteo Bendotti. Quasi tutti hanno già assaggiato la Coppa del Mondo e la speranza è quella che finalmente qualcuno di loro possa davvero provare a fare un salto di qualità. Saccardi e Kastlunger hanno anche già ottenuto in passato qualche bel risultato e fatto qualche exploit, ma davvero troppo poco per aggrapparsi a qualche speranza di poter vedere lo slalom italiano uscire dalla crisi in cui è caduto da molti anni.