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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, giovedì 12 novembre in DIRETTA: Laura Grasso Castagnetta per l’acuto nella vela

Pubblicato

6 minuti fa

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Per approfondire:
Laura Grasso Castagnetta
Laura Grasso Castagnetta / IPA Sport

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

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