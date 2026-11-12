Jannik Sinner operato alle tonsille. Fu anche la causa del forfait alle Olimpiadi

La notizia è arrivata direttamente dal protagonista, nel terzo episodio della sua serie YouTube “Jannik Sinner Unfiltered”. Il tennista altoatesino ha deciso di aprirsi nel suo momento di difficoltà, legato alla lontananza dai campi per l’infortunio al ginocchio destro. Una criticità che l’ha costretto a chiudere anzitempo la stagione agonistica e che non rende sicura la sua presenza agli Australian Open dell’anno venturo, pur essendo un obiettivo concreto.

Nel corso di questo periodo, Sinner si è sottoposto a un intervento di rimozione delle tonsille. Una scelta maturata approfittando dello stop forzato dalle competizioni. L’operazione ha lasciato il segno sul fisico del campione azzurro, con un inevitabile calo di peso e una perdita di massa muscolare. Oggi il lavoro quotidiano a Montecarlo è interamente dedicato alla riatletizzazione e al recupero del tono fisico, con un obiettivo preciso: arrivare pronto a Melbourne.

Proprio le tonsille furono la causa ufficiale che costrinse Sinner a rinunciare al sogno olimpico di Parigi. Il 24 luglio, a ridosso dell’inizio del torneo a Cinque Cerchi, il tennista annunciò sui social il forfait per una forte tonsillite accompagnata da febbre alta e mal di gola. Fu una doccia fredda per lo sport italiano, ma i medici non lasciarono margini: con una terapia antibiotica in corso, scendere in campo avrebbe esposto il giocatore a complicazioni serie.

Col senno di poi, però, quel luglio assume contorni più complessi. Mentre l’opinione pubblica si interrogava sulle sue condizioni di salute, Sinner stava attraversando in assoluto silenzio il momento più delicato della carriera, il procedimento disciplinare per la positività al Clostebol. I due controlli antidoping risultati positivi risalivano a marzo, durante e subito dopo il torneo di Indian Wells. Ad aprile i ricorsi dei suoi legali erano stati accolti, con la revoca delle sospensioni provvisorie, e il giocatore risultava regolarmente eleggibile sia per i tornei del circuito sia per le Olimpiadi. Sul piano formale, dunque, nulla gli impediva di essere a Parigi.

Eppure la sovrapposizione temporale dice molto dello stress accumulato in quei mesi. Costretto a condurre la propria difesa lontano dai riflettori (l’udienza decisiva davanti al tribunale indipendente si tenne il 15 agosto, mentre l’ufficialità arrivò il 20), Sinner affrontò l’estate sotto una pressione psicologica enorme, che con ogni probabilità mise a dura prova anche il suo fisico.

Oggi la vicenda è alle spalle, ricordando la sospensione di tre mesi dal febbraio al maggio del 2025, e il bisturi ha risolto alla radice il problema delle ricadute. Il percorso di recupero nel Principato è l’ultimo tratto di strada per liberarsi delle zavorre fisiche del passato e ripartire verso la terra dei canguri.