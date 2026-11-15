Scherma
Scherma, le sciabolatrici non incidono al Cairo. Azzurre fuori agli ottavi in Coppa del Mondo
Esce subito di scena la squadra italiana di sciabola femminile, formazione impegnata sulla pedana del Cairo per la seconda tappa valida per il Circuito della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma. Le azzurre sono state infatti eliminate pronti-via dalla Polonia.
Una sconfitta bruciante per Mariella Viale, Claudia Rotili e Manuela Spica che, dopo un iniziale svantaggio, hanno preso le redini conducendo il match per quattro mini assalti, ritrovandosi sul 35-31 a due incontri dalla fine. Le polacche però sono riuscite a ribaltare la situazione grazie ad una super prestazione di Julia Cieslar su Spica che, con il parziale di 9-3, ha contribuito a portare le compagne sul 40-38, preludio del 45-50 finale inflitto da Zuzanna Cieslar a Viale.
Dirottate nel tabellone dei piazzamenti, le nostre portacolori hanno prima battuto la Spagna per 45-39, subendo poi un K.O contro l’Ucraina, abile ad avere la meglio con il risultato di 45-41. Termina dunque con un nulla di fatto la domenica sulla pedana in egiziana, considerando che anche la squadra maschile è stata eliminata agli ottavi.
Ricordiamo che la prossima tappa della Coppa del Mondo di sciabola sarà il celeberrimo Grand Prix di Orlèans, dove sarà allestita solo la gara individuale maschile e femminile.