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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi 2026. Da una parte c’è il Campione del Mondo in carica, Gukesh Dommaraju, dall’India, dall’altra lo sfidante, Javokhir Sindarov, dall’Uzbekistan.

Si tratta, senza nessuna ombra di dubbio, del match iridato più giovane dell’intera storia, dal momento che in questo momento sia Gukesh che Sindarov hanno 20 anni (certo, sommando anche mesi e giorni in due fanno circa 41 anni e mezzo, ma il concetto è quello). Nei fatti non s’era mai visto un confronto per il titolo con i due contendenti che ancora devono compiere 21 anni (ma Sindarov festeggerà il compleanno l’8 dicembre, potenzialmente a match ancora in corso).

Dopo il sorteggio per l’assegnazione dei colori nella prima partita (e di conseguenza nelle successive, per alternanza) è stato stabilito che sarà Sindarov ad avere il Bianco quest’oggi. Detto che è un vantaggio abbastanza relativo a questo livello, si tratta comunque di qualcosa che senz’altro consente all’uzbeko di impostare per primo le trame di questa sfida iridata, che affronta da favorito anche in ragione del periodo ben differente vissuto dai due.

Sarà una sfida mondiale da vivere, come sempre, attraversando sia il momento presente che l’universo scacchistico nel suo insieme. Le lunghe riflessioni nelle quali si dipanano le digressioni e le analisi, le aperture che tante volte negli ultimi anni si sono discostate non di poco da tanti canoni precedenti. Chissà se vedremo vere e proprie sfide teoriche su un solo terreno o variazioni sul tema. Sia come sia, benvenuti a Ginevra. Il mondo è qui.

La prima partita del match per il Campionato del Mondo tra Gukesh e Javkohir Sindarov inizierà alle ore 15:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!