Sara Errani torna in top10 nel ranking WTA di doppio. Divario di 1000 punti con Jasmine Paolini

Dopo aver ottenuto in extremis la qualificazione alle WTA Finals da nona coppia della Race (si è liberato un posto in seguito al forfait di Aleksandra Krunic/Anna Danilina), le campionesse olimpiche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini si sono esaltate sin qui sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden inanellando quattro vittorie consecutive e approdando all’ultimo atto contro le formidabili Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

Il binomio di riferimento del tennis femminile italiano si trova adesso ad un passo da un risultato storico, ma nel frattempo può già considerare ampiamente positivo il percorso effettuato nel deserto della California. Il trionfo al WTA 500 di Tokyo e le quattro partite vinte a Indian Wells hanno dato inoltre una bella spinta a Sara e Jasmine nel ranking di specialità.

Il primo posto nel round robin da imbattute aveva portato in dote 600 punti, a cui vanno aggiunti i 400 per l’affermazione in semifinale per un totale di 1000 punti già messi in cassaforte dalle due azzurre. Errani, grazie a questo bottino, è certa di tornare tra le prime dieci al mondo salendo dal 12° al 9° posto a quota 4900 punti, con la possibilità di superare Kristina Mladenovic in ottava piazza vincendo le Finals.

Più distante Paolini, che ha 984 punti in meno nel ranking rispetto alla partner romagnola avendo privilegiato il singolare ed in generale il suo fisico (dovendo fare i conti con un fastidioso problema al piede) rinunciando a diversi tornei importanti di doppio giocati da “Sarita” insieme ad altre giocatrici. La toscana sta effettuando comunque una scalata notevole, balzando dal 25° al 16° posto, mentre in caso di trionfo si spingerebbe fino all’undicesima piazza.