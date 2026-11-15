Errani e Paolini volano in finale alle WTA Finals: “Sarà durissima, ma dobbiamo credere in noi stesse”

Prosegue l’esaltante percorso di Sara Errani e Jasmine Paolini sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden nel torneo di doppio delle WTA Finals 2026. Dopo aver chiuso il girone in prima posizione da imbattute, la romagnola e la toscana hanno vinto anche la semifinale su Mladenovic/Guo raggiungendo così Townsend/Siniakova all’ultimo atto del Master.

La coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4, riuscendo nell’impresa di aggiudicarsi cinque game consecutivi dall’1-4 nel secondo set. “Da quel momento siamo state più aggressive, abbiamo iniziato a spingere di più la palla. Avevamo bisogno di un po’ più di energia per riuscirci. Da quel momento l’abbiamo fatto e ha funzionato. Quindi siamo davvero felici“, le dichiarazioni a caldo di Paolini nell’intervista a fine partita.

Jasmine si è poi proiettata verso una finale da sogno contro le doppiste più forti del circuito, che hanno però perso una settimana fa contro le italiane al debutto nel round robin: “Sono giocatrici straordinarie, sapete, giocano un doppio fantastico. Hanno praticamente vinto tutto. Quindi dovremo essere presenti e concentrate su ogni singolo punto, credere in noi stesse e nella possibilità di riuscirci anche noi“.

Errani, dall’alto della sua grande esperienza, è consapevole che in finale servirà una prestazione ai limiti della perfezione per conquistare il titolo: “Sarà un match durissimo domani, anche se le abbiamo già battute nel girone. Dobbiamo credere in noi stesse. Abbiamo giocato tante partite nell’ultimo mese e mezzo, quasi due mesi. Giocare più partite aiuta ad acquisire fiducia, migliora il livello di tennis, la visione di gioco. È importante, siamo davvero felici“.