Errani/Paolini volano in finale alle WTA Finals! Guo/Mladenovic piegate in 2 set, gran rimonta nel secondo parziale

Sara Errani e Jasmine Paolini approdano per la prima volta in carriera all’atto conclusivo delle WTA Finals. Le campionesse olimpiche, qualificatesi in extremis per questa competizione, hanno sconfitto in semifinale ad Indian Wells (USA) la coppia composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla francese Kristina Mladenovic con il netto punteggio di 6-3, 6-4. Ora si giocheranno il titolo contro le temibili Katerina Siniakova (Cechia) e Taylor Townsend (USA), già sconfitte nel primo match della fase a gironi, ma tra le migliori coppie della stagione con ben 2 Slam (Roland Garros e US Open) e 4 Masters 1000 in bacheca.

L’avvio di partita sorride alle azzurre, che trovano immediatamente il break e si portano sull’1-0 grazie a una risposta sbagliata da Mladenovic. Errani e Paolini confermano il vantaggio, ma le avversarie riescono a rimanere in scia, sfruttando soprattutto una grande efficacia nei pressi della rete. Sul 2-1 arriva un primo momento delicato, ma le olimpioniche riescono a mantenere il servizio.

Il momento decisivo del primo set arriva sul 2-1, quando le azzurre strappano nuovamente la battuta alle avversarie grazie a una splendida risposta di Paolini e a un intervento straordinario di Errani a rete. Il vantaggio viene consolidato e le italiane scappano sul 4-1. Guo/Mladenovic a rientrare, recuperando uno dei due break, ma sul 5-3 Paolini torna a fare la differenza. Al servizio per chiudere il parziale, le italiane si procurano un set point e lo sfruttano grazie a un errore in risposta di Guo per il definitivo 6-3.

Nel secondo set le avversarie provano ad alzare il livello e riescono a mettere in difficoltà le azzurre. Guo e Mladenovic trovano maggiore continuità, mentre Errani e Paolini sono costrette a inseguire dopo aver perso due volte il servizio. La situazione diventa complicata quando il punteggio recita 4-1 in favore della coppia franco-cinese.

Le italiane non hanno però alcuna intenzione di arrendersi. Da quel momento cambia completamente l’inerzia dell’incontro: Errani e Paolini ritrovano aggressività, precisione e qualità negli scambi a rete, infilando una straordinaria rimonta. Arriva il contro-break sul 4-2, con Errani protagonista di un’ottima giocata a rete, e subito dopo Paolini tiene la battuta per accorciare ulteriormente le distanze.

Sul 3-4 le azzurre continuano a spingere e approfittano delle difficoltà di Mladenovic, che commette un doppio fallo nel momento più delicato. Il break ristabilisce così la parità sul 4-4. La rimonta è completata poco dopo: Errani e Paolini tornano a mettere pressione in risposta e strappano nuovamente il servizio alle avversarie, con Guo che spedisce in rete un diritto lungolinea. Le italiane si ritrovano così sul 5-4 e con la possibilità di servire per conquistare la finale.

Paolini non trema e, nonostante qualche momento di tensione, riesce a mantenere la lucidità necessaria. Sul 40-30 arriva il match point, dopo un errore di Mladenovic in risposta. Le avversarie riescono ad annullarlo, ma al punto decisivo le azzurre trovano la giocata risolutiva: è una volée vincente di Errani a mettere il sigillo sul 6-3, 6-4 che pone fine alla contesa.

Una vittoria che vale un traguardo storico per la coppia italiana, per la prima volta in finale alle WTA Finals. Per Errani si presenta inoltre un’occasione speciale: la veterana azzurra proverà a conquistare l’unico grande trofeo che ancora manca alla sua straordinaria bacheca.

Le statistiche confermano la solidità delle azzurre al servizio: nel secondo set hanno messo in campo il 77% di prime palle, conquistando il 67% dei punti con questo fondamentale e il 54% con la seconda, senza mettere a segno ace e commettendo due doppi falli. Un’altra prestazione di lusso per Errani e Paolini, che questa sera (domenica 15 novembre) affronteranno Siniakova/Townsend come secondo match dalle ore 21.00 dopo Svitolina-Andreeva (che sarà la finale del singolare).