Sara Casasola ha vinto il Rapencross di Lokeren, prestigiosa prova del circuito HG Cross, uno degli eventi di riferimento del panorama internazionale di ciclocross. L’azzurra si è imposta nella località belga, partendo forte e selezionando il gruppo, tanto che al termine della prima tornata era rimaste con lei soltanto le olandesi Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions) e Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Premier Tech).

La portacolori della Crelan-Corendon ha attaccato di forza nel terzo dei sei giri in programma e ha iniziato una splendida cavalcata solitaria fino al traguardo, dove ha festeggiato il primo successo di questa stagione. La 26enne friulana ha completato la fatica con il tempo di 46:54, precedendo di 41 secondi Lucinda Brand (Campionessa del Mondo d’Europa) e Alvararo di 1’07”. Da annotare anche la decima piazza di Rebecca Gariboldi (De Ceuster Bouwkranen).

Sara Casasola era alla sesta gara in questa annata agonistica, che aveva aperto lo scorso 1° novembre con il secondo posto al Trofee Koppenbergcross (X20 Trofee), poi era stata seconda e terza in due tappe del Superprestige, seconda al Bollekescross dell’X20 Trofee e 14ma agli Europei.