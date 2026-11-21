CiclismoCiclocross
Sara Casasola vince il Rapencross di Lokeren! Battuta Brand, successo di lusso davanti alla campionessa del mondo
Sara Casasola ha vinto il Rapencross di Lokeren, prestigiosa prova del circuito HG Cross, uno degli eventi di riferimento del panorama internazionale di ciclocross. L’azzurra si è imposta nella località belga, partendo forte e selezionando il gruppo, tanto che al termine della prima tornata era rimaste con lei soltanto le olandesi Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions) e Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Premier Tech).
La portacolori della Crelan-Corendon ha attaccato di forza nel terzo dei sei giri in programma e ha iniziato una splendida cavalcata solitaria fino al traguardo, dove ha festeggiato il primo successo di questa stagione. La 26enne friulana ha completato la fatica con il tempo di 46:54, precedendo di 41 secondi Lucinda Brand (Campionessa del Mondo d’Europa) e Alvararo di 1’07”. Da annotare anche la decima piazza di Rebecca Gariboldi (De Ceuster Bouwkranen).
Sara Casasola era alla sesta gara in questa annata agonistica, che aveva aperto lo scorso 1° novembre con il secondo posto al Trofee Koppenbergcross (X20 Trofee), poi era stata seconda e terza in due tappe del Superprestige, seconda al Bollekescross dell’X20 Trofee e 14ma agli Europei.