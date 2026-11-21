In un mondo che continua a cambiare a gran velocità e in un panorama sportivo internazionale soggetto a costanti mutamenti, anche le poche certezze che hanno fatto la storia sono minate e rischiano di subire degli stravolgimenti notevoli. I Grandi Giri da tre settimane sono una prerogativa del ciclismo, si snodano su ventuno tappe intervallate da due o tre giorni di riposo e mettono a dura prova tutti i corridori: imporsi nella classifica generale di questi eventi è particolarmente arduo, perché occorre sapere gestire al meglio i tempi di recupero, superare ogni ostacoli proposto lungo il percorso, essere forti in montagna, digerire le cronometro, limitare le crisi.

I vincitori delle corse a tappe sulle tre settimane sono sempre stati visti come dei miti e hanno fatto la storia del pedale, ma ora tutto potrebbe essere stravolto dall’Unione Ciclistica Internazionale, che ha diffuso il progetto “Future of Cycling“, suggerendo una serie di novità che potrebbero entrare in vigore nel 2029. Un tema all’ordine del giorno riguarda proprio la durata dei Grandi Giri: la terza settimana potrebbe essere cancellata in un sol colpo! A essere direttamente interessate sono il Giro d’Italia e la Vuelta di Spagna, mentre il Tour de France, considerata la competizione ciclistica più importante della stagione, sarebbe salvo.

La terza settimana, proprio quella che contraddistingue queste kemesse, la peculiarità assoluta, quella che può stravolgere la classifica generale, quella che mette a dura prova gli atleti e che fa emergere i valori di fondo, potrebbe essere depennata dal calendario della Corsa Rosa e dell’evento in terra iberica. Si starebbe pensando di passare da 21 a 16 tappe, condensabili appunto in due settimane. Si pensa di agevolare la partecipazione di un maggior numero di big, ma la modifica dovrebbe essere concordata tra l’Unione Ciclistica Internazionale e gli organizzatori di Giro e Vuelta.

Davvero con una durata ridotta, più stelle parteciperebbero alle due corse in predicato di cambiare? Davvero ci sarebbe più interesse e si genererebbe un maggior ritorno economico? Luca Guercilena, fresco di nomina a capo di RCS Sport, ha dichiarato a Domestique: “Penso che i Grandi Giri debbano rimanere tali. Il Giro d’Italia non cambierà. Tutti i GT devono avere la stessa lunghezza. Credo che le 21 tappe vadano difese. È un modo per valorizzare un certo tipo di corridori. Se cambi questo, cambi tutto lo sport. E con la capacità di preparazione di oggi, penso che si possano fare due Grandi Giri nella stessa stagione”.