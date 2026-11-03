Giro d’Italia 2027, Luca Guercilena: “Commenti positivi. Vogliamo tenere la corsa aperta fino alla fine”

L’evento di presentazione del Giro d’Italia 2027 ha riscosso un grande successo. Il disegno della “Corsa Rosa” dell’anno prossimo è stato ampiamente promosso dai ciclisti e dagli addetti ai lavori. Una prima nota di merito per Luca Guercilena, al debutto come direttore della corsa.

“Mi sembra – come riporta tuttobiciweb – che i primi commenti siano positivi. Abbiamo studiato bene il percorso con gli staff, sia maschile sia femminile. Ora ci aspettiamo una buona risposta dagli atleti, ma siamo sicuri che sarà un grande Giro”.

Poi aggiunge: “L’alternanza tra tappe impegnative, giornate meno dure e cronometro può permettere a tutti di recuperare il tempo eventualmente perso nei tracciati meno adatti alle proprie qualità. L’idea è mantenere la corsa aperta fino alla fine. Vogliamo dare a tutti la possibilità di giocarsi le proprie carte con decisione nelle singole tappe e di recuperare, per quanto il percorso resti impegnativo. Poi ci si giocherà tutto sulle grandi salite, che sono l’anima del Giro d’Italia”.

Infine un paio di precisazioni: “L’idea di utilizzare i circuiti automobilistici per promuovere il ciclismo, soprattutto quello giovanile, è fondamentale”, sulla salita di Zeri “Come tutte le salite nuove, andrà studiata bene da squadre e atleti”.