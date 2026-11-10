Salto con gli sci, sorprendente ritiro di Ema Klinec a 10 giorni dall’inizio della stagione. Nessuna motivazione, aveva vinto il Summer GP

Clamoroso annuncio di Ema Klinec a dieci giorni dall’inizio della Coppa del Mondo di salto con gli sci. La ventottenne slovena, campionessa del mondo 2021 sul trampolino piccolo, ha comunicato la fine della propria carriera agonistica durante una conferenza stampa tenuta a Lubiana. La notizia è sorprendente sia per la tempistica che per il percorso agonistico dell’atleta.

“Oggi voglio condividere con tutti la decisione di porre fine alla mia carriera nel salto con gli sci” ha esordito Klinec, che ha successivamente sottolineato i momenti più belli della sua attività, ossia la medaglia d’oro iridata 2021 e il salto da 226 metri effettuato a Vikersund nel 2023, all’epoca valsole il record del mondo. Ha successivamente aggiunto come vincere la classifica generale del massimo circuito estivo 2026 abbia avuto un grande significato per lei, poiché dopo un periodo molto difficile, ha dimostrato di poter tornare al vertice.

Dunque, nessuna ragione specifica per questa improvvisa decisione. Secondo i media sloveni, verosimilmente la causa è da ricercarsi nei tanti gravi infortuni che ha fronteggiato nel corso del tempo. Klinec, precocissima e talento cristallino, ha infatti subito la rottura di ambedue i legamenti crociati delle ginocchia (il destro nel 2014, il sinistro nel 2018). Non va inoltre dimenticato, come lo scorso anno abbia praticamente perso l’intera stagione 2025-26 in seguito a serie complicazioni di salute dopo una banale operazione odontoiatrica.

È però la tempistica a lasciare perplessi. Klinec era tornata a saltare sul finire dello scorso inverno e questa estate aveva vinto la classifica generale del Summer Grand Prix, evento che lasciava presupporre un possibile ritorno al vertice. Invece, ecco l’addio alle competizioni. Senza dubbio un comportamento eterodosso, in linea però con il profilo del personaggio in questione.

Ema Klinec fa calare il sipario sulla propria carriera da saltatrice dopo 2 vittorie e 31 podi in Coppa del Mondo, ai quali va aggiunto l’oro iridato 2021 su trampolino piccolo. Più una piazzata che una vincente, resta tuttavia il sospetto che abbia raccolto meno di quanto avrebbe potuto, soprattutto a causa di quei due brutali incidenti alle ginocchia, patiti proprio in annate olimpiche.