La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci è prossima a cominciare la sua XLVIII edizione. Tutti i riflettori sono puntati su Domen Prevc, reduce da una delle stagioni più dominanti della storia. Il ventisettenne sloveno, oltre a conquistare la Sfera di cristallo, nel 2025-26 si è imposto anche nella Tournée dei 4 Trampolini, nei Mondiali di volo con gli sci e ai Giochi olimpici.

Nel marzo del 2025 si era già fregiato di una medaglia d’oro iridata individuale. Dunque, nell’arco temporale di un anno, è stato in grado di compiere ciò che, in precedenza, solo il finlandese Matti Nykänen aveva compiuto, ossia imporsi su ogni fronte possibile e immaginabile. Fior fiore di fuoriclasse della disciplina hanno dovuto rinunciare a qualche tassello del puzzle, a differenza di Domen, capace di coadiuvare la sua spiccata intelligenza al suo innato talento. I risultati del mix sono sotto gli occhi di tutti.

Ora c’è un altro compito improbo di fronte a lui, quello di conquistare due Sfere di cristallo consecutivamente. C’è stato un periodo in cui i bis e i tris nella classifica generale erano l’abitudine. Viceversa, ormai da 22 anni nessuno riesce a stringere fra le mani l’ambito trofeo per due inverni di fila. In questo ventennio abbondante, chi è andato più vicino alla doppietta è stato un altro Prevc, il fratello maggiore Peter, che prima di trionfare nel 2015-16 ha dovuto cedere la Coppa del 2014-15 a Severin Freund pur arrivando a pari punti (decise il numero di vittorie, più elevato per il bavarese).

Sarà avvincente osservare lo sviluppo degli eventi, perché da tempo immemore non vi è saltatore che sia riuscito a restare sul pinnacolo della disciplina per più di un anno. Se Domen dovesse farcela, ci troveremmo di fronte all’ennesima impresa di chi sta riscrivendo di proprio pugno la storia. Al contrario, avremo qualcuno in grado di detronizzare uno dei sovrani dal potere più accentuato di sempre.

I pretendenti a sovvertire le gerarchie non mancano e la quota di maggioranza della lista è detenuta dagli austriaci, con almeno quattro uomini potenzialmente in grado di imporsi nella classifica generale. Citati in rigoroso ordine anagrafico, abbiamo Stefan Kraft (33 anni), Jan Hörl (28), Daniel Tschofenig (24) e Stephan Embacher (20). Chiaramente, le età e le prospettive dei componenti del quartetto rot-weiss-rot sono differenti, così come le credenziali di ognuno di loro. Però una dinamica è certa. Se troveranno la proverbiale quadra del cerchio, non mancherà niente per imporsi in classifica generale.

Se guardiamo al talento puro, Ryoyu Kobayashi non ha nulla da invidiare a chi ha tenuto banco durante il 2025-26. Se ci focalizziamo sull’abnegazione, il discorso si fa differente. Il trentenne giapponese è un virtuoso, che quando si è concentrato esclusivamente sull’aspetto sportivo, è stato in grado di realizzare salti sublimi, talvolta irreali. Però la vita del nipponico ha mille sfaccettature e lui, come un alunno talmente intelligente da studiare poco e campare il più possibile di rendita, coltiva tante passioni. La conseguenza è rappresentata dal fatto di non essere sempre competitivo quanto potrebbe. Amen, è un artista prestato al salto con gli sci. Discorso diverso per un altro giapponese, ossia il venticinquenne Ren Nikaido, al quale sinora era mancata solo la capacità di tenere i nervi saldi. Una volta conseguitala, l’asiatico si è automaticamente proposto al vertice. La sua parabola agonistica si direbbe in ascesa.

Anze Lanisek, unico serio concorrente interno di Domen in seno al movimento sloveno, ha tutte le carte in regola vincere la Coppa del Mondo. Non c’è mai riuscito, ma l’età è ancora dalla sua parte. Ci sono svariati uomini che, nel salto con gli sci contemporaneo, entrano nel prime della loro carriera proprio a 30 anni. Potrebbe farlo anche lui, non ci sarebbe nulla di sorprendente. La Germania può puntare forte sul sempre meno emergente e sempre più affermato Philipp Raimund (26 anni), sperando eventualmente nell’ennesima resurrezione della Fenice Andreas Wellinger (classe 1995, ma con un’esperienza ai massimi livelli ormai di tre lustri).

Non è chiaro quali possano essere le prospettive dei norvegesi. Al ventottenne Marius Lindvik è sempre mancata la continuità, ma i suoi picchi di rendimento sono stati inarrivabili. Johann Andre Forfang (coetaneo di Wellinger) è da tempo nell’èlite assoluta, senza aver mai trovato il centesimo necessario per completare il proverbiale euro. Dal canto suo, il venticinquenne Kristoffer Eriksen Sundal sta provando a mettere assieme tutti i nichelini necessari. Inoltre, Halvor Egner Granerud (classe 1996, come Kobayashi e Lanisek) non è più quello di un tempo, quando aveva saputo dominare in lungo e in largo.

La Polonia chiude un’epoca dopo l’addio di Kamil Stoch. Dawid Kubacki e Piotr Zyla sono ancora abili e arruolabili, ma troppo anziani per essere dei fattori nella classifica generale. Ci saranno invece enormi aspettative sul teenager Kacper Tomasiak, un potenziale fuoriclasse che, si spera, non venga schiacciato dalla fortissima pressione che dovrà sostenere in un Paese nel quale il salto con gli sci è seguitissimo e nel quale lui è l’unico giovane di prospettiva.

Per il resto, vedremo come si disimpegneranno le punte di diamante delle nazioni che non appartengono al novero delle superpotenze. Si parla del ventiquattrenne francese Valentin Fourbert e del trentacinquenne svizzero Gregor Deschwanden. Soprattutto il primo, vista l’anagrafica, potrebbe togliersi grandi soddisfazioni.

Fra i dark horse in rampa di lancio, merita una menzione il norvegese Isak Andreas Langmo. Nel salto con gli sci, infatti, le sorprese non mancano mai e non sarebbero tali se fossero annunciate. Quindi, occhio a chiunque! Dopotutto, dodici mesi orsono, il dominio assoluto di Domen Prevc non era affatto annunciato. Eppure abbiamo visto come sono evoluti i fatti. Come si svilupperanno da oggi al 21 marzo 2027?