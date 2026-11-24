Saranno complessivamente cinque i rappresentanti della Nazionale italiana di salto con gli sci che saranno impegnati questo weekend a Ruka (per quanto riguarda la categoria maschile) e Hinzenbach (per ciò che concerne la categoria femminile), per il secondo appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 dopo il fine settimana congiunto appena andato agli archivi sulla neve di Lillehammer.

Per quanto riguarda la prova prevista sull’HS140 nordico, il Direttore Tecnico Ivo Pertile ha confermato Giovanni Bresadola e Francesco Cecon, entrambi reduci da un debutto contratto in Norvegia, considerando che nessuno dei due è riuscito ad entrare nella zona punti in nessuno dei due segmenti di gara.

In Austria invece, oltre a Jessica Malsiner a Martina Zanitzer, che abbiamo già visto lo scorso fine settimana, si aggiungerà anche Martina Ambrosi. Tra le due atlete che hanno già fatto il loro esordio nella rassegna itinerante, Malsiner si è rivelata quella più incisiva, considerando il ventunesimo posto ottenuto nella prima gara. Per Ambrosi sarà invece la ventottesima partecipazione in Coppa del Mondo.

Ricordiamo che, dopo gli eventi di Ruka e Hinzenbach, il circuito accoglierà una nuova tappa congiunta, che si svolgerà a Wisla (HS134), in Polonia, dal 4 al 6 dicembre.