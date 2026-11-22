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Salto con gli sci, Norvegia grande protagonista in gara-2 a Lillehammer. Prima vittoria di Sundal
La tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di salto con gli sci si è conclusa oggi pomeriggio con il successo di Kristoffer Eriksen Sundal nella seconda competizione maschile individuale del weekend sul trampolino grande di Lillehammer. Il padrone di casa norvegese classe 2001 ha agguantato il primo successo della carriera nel circuito maggiore, confermandosi ad alti livelli all’indomani della quinta piazza in gara-1.
Sundal, in passato già capace di collezionare quattro podi individuali in Coppa del Mondo, si è imposto per un’incollatura sul Lysgårdsbakken precedendo di soli due decimi l’austriaco Raffael Zimmermann grazie a due salti solidi che gli hanno permesso di rimanere in quota nella prima serie per poi effettuare l’ultimo step verso la gloria nella seconda metà dell’evento.
Va in archivio invece con un terzo ed un secondo posto (ad un soffio dalla vittoria) la prima tappa della carriera di Zimmermann nel circuito maggiore a 23 anni dopo una lunghissima gavetta tra FIS Cup e Continental Cup. Il podio di gara-2 è stato completato dal 22enne norvegese Isak Andreas Langmo, terzo classificato a 4.8 punti dalla vetta centrando il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.
Distacchi più rilevanti per tutti gli altri a partire dall’altro beniamino locale Halvor Egner Granerud, scivolato dalla prima piazza di metà gara al quarto posto con un gap di 13.3 punti da Sundal, precedendo il giovane talento austriaco vincitore di ieri Stephan Embacher. L’Italia è rimasta fuori dalla zona punti, con Francesco Cecon 47° e Giovanni Bresadola eliminato in qualificazione.