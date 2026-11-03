Rugby
Rugby: Sudafrica, la formazione per Torino. Erasmus punta su esperienza e qualità
Rassie Erasmus ha svelato il XV con cui gli Springboks sfideranno l’Italia sabato 7 novembre (ore 12.40, Allianz Stadium) nella quarta giornata del Nations Championship, prima tappa europea del tour. I campioni del mondo arrivano dopo il successo nella prima parte del torneo contro Inghilterra, Scozia e Galles. Dopo Torino li attendono Francia (13 novembre) e Irlanda (21 novembre). Capitano Siya Kolisi, a quota 107 caps.
Nella trequarti spazio a un reparto di grande esperienza: Willemse estremo, Arendse e Hooker (14 caps, 2 mete) sulle ali, Kriel (94 caps) e De Allende (103) al centro. In regia la coppia dello Stormers e dei Lions: Feinberg-Mngomezulu, 195 punti in 25 presenze, e Morne van den Berg, mediano con 11 caps. Il reparto vanta 125 punti e 25 mete per Kriel, 135 e 27 per Arendse.
In mischia il pack è quello dei grandi numeri: Nche, Marx (94 caps e 29 mete) e Thomas du Toit in prima linea, Nortje e Moerat in seconda, con Kolisi, Pieter-Steph du Toit e Wiese in terza. Una panchina “pesante” con sei avanti e due soli trequarti: spiccano De Jager (78 caps) e Louw, mentre Paul de Villiers, flanker degli Stormers, può coprire anche il ruolo di mediano di mischia in caso di emergenza, come confermato da Erasmus. Dietro, Grant Williams e Manie Libbok (149 punti).
SUDAFRICA
15 Damian Willemse (DHL Stormers) – 55 caps, 76 pts (8t, 9c, 4p, 2dg)
14 Kurt-Lee Arendse (Mitsubishi Dynaboars) – 35 caps, 135 pts (27t)
13 Jesse Kriel (Canon Eagles) – 94 caps, 125 pts (25t)
12 Damian de Allende (Wild Knights) – 103 caps, 65 pts (13t)
11 Ethan Hooker (Hollywoodbets Sharks) – 14 caps, 10 pts (2t)
10 Sacha Feinberg-Mngomezulu (DHL Stormers) – 25 caps, 195 pts (9t, 50c, 15p)
9 Morne van den Berg (10bet Lions) – 11 caps, 37 pts (7t, 1c)
8 Jasper Wiese (Urayasu D-Rocks) – 50 caps, 20 pts (4t)
7 Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz) – 102 caps, 75 pts (15t)
6 Siya Kolisi (captain, DHL Stormers) – 107 caps, 75 pts (15t)
5 Ruan Nortje (Kubota Spears) – 24 caps, 5 pts (1t)
4 Salmaan Moerat (Stade Rochelais) – 11 caps, 0 pts
3 Thomas du Toit (Hollywoodbets Sharks) – 37 caps, 10 pts (2t)
2 Malcolm Marx (Kubota Spears) – 94 caps, 145 pts (29t)
1 Ox Nche (Hollywoodbets Sharks) – 53 caps, 5 pts (1t)
A disposizione
16 Jan-Hendrik Wessels (Vodacom Bulls) – 15 caps, 10 pts (2t)
17 Gerhard Steenekamp (Vodacom Bulls) – 23 caps, 10 pts (2t)
18 Wilco Louw (DHL Stormers) – 36 caps, 10 pts (2t)
19 Lood de Jager (Wild Knights) – 78 caps, 25 pts (5t)
20 Cameron Hanekom (Vodacom Bulls) – 6 caps, 10 pts (2t)
21 Paul de Villiers (DHL Stormers) – 5 cap, 5 pts (1t)
22 Grant Williams (Kobe Steelers) – 31 caps, 40 pts (8t)
23 Manie Libbok (Kintetsu Liners) – 34 caps, 149 pts (2t, 50c, 13p)