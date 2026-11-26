Si chiude venerdì 27 novembre, alle 17.40 italiane all’Allianz Stadium di Twickenham, il cammino degli Azzurri nella Nations Championship. Italia-Fiji apre il Final Weekend e vale l’11° posto. Diretta su Sky Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, con arbitro l’australiano Nic Berry. È la seconda sfida in sette giorni tra le due squadre.

Il precedente brucia. A Udine, sabato scorso, le Fiji hanno vinto 21-16 davanti a quasi 23mila spettatori, conquistando il primo successo del loro torneo. L’Italia era andata al riposo avanti 13-7, ma nella ripresa ha subìto tre mete, due delle quali del capitano Ikanivere. È stata la sesta sconfitta in sei partite per gli Azzurri, che a Londra cercano il riscatto e una vittoria per chiudere il torneo.

Gonzalo Quesada cambia cinque uomini rispetto a Udine. Torna Garbisi in cabina di regia accanto a Varney, mentre Marin e Mori formano la coppia di centri e Allan, Capuozzo e Ioane restano il triangolo allargato. In terza linea debutta da titolare Opoku-Gyamfi, in seconda Niccolò Cannone sarà capitano per la terza volta, in prima linea c’è Di Bartolomeo con Fischetti e Riccioni. Dalla panchina pronti Nicotera, Nemer, Neculai, Zambonin, Lorenzo Cannone, Ortombina, Fusco e Odogwu.

Anche Jake White rinnova la squadra: Nasilasila è il capitano, Ikanivere parte dalla panchina e Caleb Muntz è titolare all’apertura, con Tamani mediano di mischia. Sono confermati i trequarti di grande fisicità come Wainiqolo e Dakuwaqa, mentre Salawa guida la terza linea con Vocevoce e Canakaivata. Gli isolani arrivano con il morale alto dopo il primo successo, ma l’Italia sa di avere i mezzi per ribaltare il verdetto di Udine.