Rugby femminile, Villorba e CUS Milano a valanga. Valsugana e Benetton rispondono presenti

Il secondo turno di Serie A Elite Femminile si chiude con tanti punti segnati e con Valsugana Padova e Arredissima Villorba in vetta a quota 10. Le due squadre venete hanno battuto rispettivamente Capitolina (57-5) e Forum Iulii (111-0), mentre il CUS Milano ha travolto Volvera 92-5. Benetton ha invece espugnato il campo dell’IVECO Cus Torino, conquistando il primo successo stagionale.

A Villorba è stata una vera goleada: 111-0 al Forum Iulii, con il primo tempo chiuso già sul 71-0. Una tripletta di mete per Cipolla, doppiette per Blaskovic, Frangipani e Danieli, mentre Buso ha trasformato 13 calci su 17 firmando anche una meta. Proprio Gaia Buso è stata eletta migliore in campo.

Il CUS Milano ha dominato Volvera, imponendosi 92-5 con un parziale di 40-0 all’intervallo. Barabino ha messo a segno 11 trasformazioni su 14, con Affinito autrice di una tripletta e doppiette per Cossalter e Robertazzo, quest’ultima premiata come migliore in campo. Alle ospiti l’unica meta, di Mugnaini, nella ripresa. Davanti a circa 200 spettatori, le milanesi salgono a 9 punti.

A Padova la Valsugana ha superato Capitolina 57-5, con una tripletta di Costantini e doppiette di Rasi e Duca, la capitana, scelta come migliore in campo; Sillari ha trasformato 6 calci su 9. A Torino la Benetton ha vinto 10-26 (nonostante il rosso a Jelic) e ha festeggiato il ritorno in campo di Sara Seye, con Pratichetti migliore in campo. Il torneo riprende il 22 novembre con il terzo turno.