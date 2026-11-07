Rugby, Coppa Italia: Viadana batte le Fiamme Oro e conquista le semifinali

Saranno Valorugby Emilia e Viadana le semifinaliste uscite dal girone 2 della prima fase della Coppa Italia di rugby. E se la squadra di Violi si era conquistata il posto con un turno d’anticipo, per Viadana era fondamentale lo scontro diretto in casa contro le Fiamme Oro per continuare l’avventura. E la vittoria, seppur sofferta, è arrivata.

Una partita dai mille volti, decisa soltanto allo scadere. Sono le Fiamme Oro a sbloccare il risultato al 6′, con il calcio di punizione di Di Marco che vale lo 0-3. Il match si complica però al 18′, quando l’arbitro Pedezzi mostra il cartellino rosso diretto a Guardiano, costringendo i Cremisi a giocare in inferiorità numerica per il resto dell’incontro. Gli ospiti reggono l’urto con grande organizzazione difensiva e determinazione, e Viadana riesce a sbloccarsi solo al 31′ con la meta di Casasola, che fissa il punteggio sul 5-3 con cui le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa i gialloneri provano l’allungo con la meta di Perello Alvarez, trasformata da Ciardullo, che al 43′ porta il punteggio sul 12-3. Le Fiamme però non si disuniscono e continuano a giocare con coraggio. Il giallo a Volpi al 53′ ristabilisce temporaneamente la parità numerica e, tre minuti dopo, arriva la prima meta della partita per i Cremisi con Chianucci, trasformata da Di Marco: 12-10. Viadana risponde al 61′ con Cecchini per il 17-10, ma la squadra della Polizia di Stato non molla e, appena quattro minuti più tardi, Bernardini firma la seconda marcatura pesante e riporta il match sul 17-15.

Il finale è carico di tensione, con i Cremisi nuovamente in inferiorità numerica ma ancora convinti di potercela fare. Al 74′ Di Marco centra i pali dalla piazzola e firma il sorpasso sul 17-18, che sembra regalare alle Fiamme una qualificazione conquistata a prezzo di un enorme sacrificio. Quando il traguardo pare ormai a un passo, arriva la beffa: all’80’ Bussaglia schiaccia la meta che ribalta ancora il risultato e consegna a Viadana il successo per 22-18, insieme al pass per le semifinali.