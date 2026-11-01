Rugby, Coppa Italia: Valorugby e Rovigo staccano il pass per le semifinali

Valorugby e Rovigo che vincono e si issano in vetta ai rispettivi gironi a punteggio pieno superando negli scontri diretti di vertice Fiamme Oro e Vicenza, staccando i pass per le semifinali. E alle loro spalle successi per Petrarca Padova e Parabiato nel girone 1, mentre nel girone 2 successi di Viadana e Lyons Piacenza.

Allo Stadio “Gamboni” di Roma il Valorugby Emilia espugna il campo delle Fiamme Oro al termine di una gara ricca di sorpassi. I padroni di casa partono forte con la meta di Casilio e il piede di Di Marco (10-0), ma gli emiliani ribaltano con Brisighella e Cuminetti e, grazie a Cruz e Colombo, chiudono il primo tempo avanti 28-17. Nella ripresa Manfredi allunga, poi Tontini e Lai riaprono la gara fino al 31-38 finale. Cinque punti per gli ospiti, due per i romani.

A Viadana i padroni di casa superano 22-10 l’Accademia Nazionale Ivan Francescato in un match equilibrato, sbloccato da Luccardi al 14′ e pareggiato da Falchetto subito dopo. Cecchini, con la trasformazione di Ceballos, e Molina portano le squadre all’intervallo sul 12-10. Nella ripresa, nonostante il rosso a Ceballos al 47′, il Viadana trova la seconda meta di Luccardi e quella finale di Mistretta, conquistando il bottino pieno di 5 punti.

Nel posticipo il Sitav Rugby Lyons Piacenza supera 41-33 il Biella, conquistando 5 punti contro l’1 dei piemontesi. I padroni di casa chiudono avanti 31-12 il primo tempo, poi gli ospiti rientrano fino al 38-33 con la meta di Bozzoni, ma il piede di Russo al 79′ chiude i conti. Nicholas Moore è il Player of the Match. In classifica il Valorugby Emilia guida con 20 punti, davanti a Fiamme Oro (17) e Viadana (15); seguono Lyons (6), Accademia Francescato (5) e Biella (4).

La Femi-CZ Rovigo conquista a Vicenza il pass per le semifinali, superando i Rangers 47-15 con il bonus: Cantini, Player of the Match, è perfetto dalla piazzola (4/4) e Bruno firma una doppietta. Il Petrarca espugna Mogliano 48-22 grazie a un primo tempo dominante (29-3 all’intervallo) e al Player of the Match Santinello, mentre il Parabiago travolge 95-6 il CUS Torino con 9/14 al piede di Russo, all’esordio. Rovigo comanda a 20 punti, davanti a Vicenza (15), Parabiago (12), Mogliano (10) e Petrarca (8): la seconda semifinalista si deciderà all’ultimo turno.