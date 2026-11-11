Roberto Mancini: “Speriamo di azzeccare i giovani, tutti si lamentano che non giocano”. E la battuta su Mbappé

L’Italia affronterà la Francia nel penultimo incontro della fase a gironi della Nations League, che andrà in scena giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. Gli azzurri affronteranno la corazzata transalpina guidata dal CT Zinedine Zidane, contro cui hanno pareggiato per 1-1 lo scorso 2 ottobre allo Stade De France. L’ultimo successo della compagina tricolore contro i Galletti tra le mura amiche risale addirittura a 64 anni fa (2-1 nell’amichevole disputata a Firenze il 5 maggio 1962).

Il CT Roberto Mancini è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, ricordando la partita del mese scorso: “È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere perché la Francia ci ha messi un po’ lì, nel secondo tempo Donnarumma ci ha salvati in un paio di situazioni. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani e giocare bene per vincere la partita contro una delle squadre più forti al mondo“.

La nostra Nazionale è in piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale: “Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare, poi visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare sappiamo che possiamo qualificarci. È una cosa buona e anche un po’ insperata”. Per il momento nessun sbilanciamento sulla formazione: “Ho ancora dei dubbi davanti, li scioglierò domani“.

Una battuta sulla stella Mbappé, che potrebbe saltare l’incontro: “Suggerirei di non rischiare…Poi ha la Champions League con il Real Madrid, è meglio se non gioca domani. Detto questo la Francia ha cinque o sei attaccanti uno meglio dell’altro, è difficile scegliere. Anche se venisse un raffreddore a Olise non sarebbe male… scherzi a parte, è bello giocare partite così con avversari così forti, è il bello del calcio“.

L’auspicio è che non ci siano fischi per Gigi Donnarumma, come accaduto in passato: “Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi. Uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni di farci tifare“.

Il tecnico marchigiano si è soffermato sui giovani: “Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo come del resto abbiamo sempre fatto. Può darsi ci siano momenti in cui ci possa servire qualcuno di esperienza, però il focus è sui giovani. Per un ragazzo allenarsi con chi gioca ad alto livello è molto importante“.