Dove vedere in tv Francia-Italia U21: orario amichevole, programma, streaming

Dopo aver ottenuto un mese fa la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria, la Nazionale italiana Under 21 di calcio si appresta a tornare in azione per affrontare un doppio test match durante la finestra di novembre. Il primo dei due impegni è previsto venerdì 13 novembre (ore 18.30) a Laval in casa della Francia, poi ci trasferirà a Livorno per ospitare il Belgio lunedì 16.

Il gruppo guidato dal CT Silvio Baldini proverà a sfruttare questo periodo per sperimentare nuove soluzioni e mettersi alla prova contro degli avversari che saranno presenti la prossima estate in Albania e Serbia nel torneo continentale. Gli azzurrini vanno a caccia della settima vittoria consecutiva tra amichevoli e match ufficiali ed in generale dell’undicesimo successo su dodici partite disputate in questo ciclo dell’U21.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’incontro amichevole tra le selezioni nazionali under 21 di Francia e Italia. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA-ITALIA U21 AMICHEVOLE

Venerdì 13 novembre

Ore 18.30 Francia vs Italia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.