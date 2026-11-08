Raul Fernandez: “Ho dato tutto quello che avevo per tenermi il podio”

Raúl Fernández conquista un brillante terzo posto al Gran Premio del Qatar 2026 sul circuito di Lusail, firmando una prestazione di grande carattere al termine di una gara combattuta fino all’ultimo giro. Scattato dalla quarta casella in griglia, il pilota spagnolo del team Trackhouse Racing ha subito imposto un ritmo elevato, superando Marc Márquez già nel corso del primo passaggio per portarsi alle spalle del leader e vincitore Marco Bezzecchi.

Nonostante le non perfette condizioni fisiche legate a un infortunio a un dito rimediato nei giorni precedenti, Fernández ha difeso con determinazione la piazza d’onore per quasi tutta la durata della corsa, cedendo il secondo gradino del podio soltanto al ventesimo dei ventidue giri previsti e resistendo poi nel finale al ritorno del compagno di squadra Ai Ogura, chiudendo con un distacco di 3,614 secondi dalla vetta.

Al termine della gara, il pilota madrileno ha commentato così il suo risultato ai microfoni della stampa: “Sono molto contento, perché nelle ultime due gare ho avuto tanti problemi fisici. Non sono al 100%, ho cercato di spingere per stare vicino a Bezzecchi. La gestione delle gomme non era semplice, negli ultimi giri mi mancava potenza, ho cercato di tenere il distacco e mi sono preso il podio“.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Quando Marquez mi ha passato, ho fatto tutto quello che potevo, cambiando la mappa del motore. E alla fine il podio è arrivato. Nelle ultime due gare quali aspettative? Darò il massimo, vedremo poi dove sarò“.