Flavio Cobolli chiuderà il 2026 al settimo posto del ranking ATP: la certezza aritmetica è arrivata al termine dell’incontro tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe alle Finals di Torino. La vittoria del russo sullo statunitense, infatti, ha sancito l’eliminazione del nordamericano.

I quattro semifinalisti delle Finals sono compresi tra i primi 5 del ranking ATP (assente ovviamente l’azzurro Jannik Sinner), ma sono tutti troppo lontani tra loro, quindi le posizioni sono cristallizzate: cambieranno soltanto le distanze con i punti che verranno assegnati tra semifinali e finale.

Dal sesto posto in giù, dunque, sono congelati piazzamenti e distacchi: il transalpino Arthur Fils, sesto a quota 3825, aveva già scavalcato l’azzurro Flavio Cobolli, che chiuderà l’anno in settima posizione con 3680 punti. Difesi i 90 punti di vantaggio dell’italiano su Tiafoe, che finirà ottavo con 3590.

Al nono posto un altro statunitense, Taylor Fritz, a quota 3300, che non si è qualificato per le Finals, mentre completerà la top ten a fine anno lo spagnolo Rafael Jodar, decimo a quota 3234, che aveva staccato il pass per Torino, dove poi non ha conquistato punti.