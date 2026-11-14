Ralf Schumacher attacca Hamilton: “Mai imparato a guidare una squadra. La Ferrari ha un’eredità di Michael”

Ralf Schumacher ha criticato duramente l’atteggiamento tenuto da Lewis Hamilton nelle ultime settimane e, in un’intervista rilasciata a Sky Sport Deutschland, ha chiaramente dichiarato che il pilota britannico non è la persona giusta a cui affidare la squadra perché è priva di capacità di leadership. Dure parole da parte del fratello di Michael, sette volte Campione del Mondo in F1, che non ha avuto remore nell’attaccare l’alfiere della Ferrari.

Ralf Schumacher è stato perentorio: “Hamilton non ha mai imparato a guidare una squadra, né sotto Toto Wolff, né sotto Ron Dennis. Del resto, non è mai stato il suo compito. Doveva solo salire in macchina e guidare il più forte possibile. Verstappen, invece, appartiene a una generazione con un padre che lavorava direttamente sulle macchine, proprio come è successo a me e a mio fratello. Credo che sia questa la grande differenza“.

Il teutonico ha menzionato anche Michael Schumacher: “In Ferrari sono abituati ad avere un pilota che può avanzare delle richieste. E secondo me deriva ancora dall’eredità che ha lasciato Michael“. Al momento Lewis Hamilton si trova al quarto posto nella classifica del Mondiale F1 con 261 punti ed è in piena lotta con Max Verstappen (Red Bull, 279) e George Russell (Mercedes, 262) per la seconda piazza a fine campionato alle spalle di Kimi Antonelli.