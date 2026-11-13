Kimi Antonelli da Mattarella al Quirinale: il casco in regalo e l’invito speciale

Il trionfo iridato di Kimi Antonelli fa tappa al Quirinale. Nel pomeriggio odierno, il neocampione del mondo di F1 è stato ricevuto in udienza privata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Accompagnato dalla famiglia, il giovane pilota bolognese della Mercedes ha portato al Colle l’entusiasmo per una vittoria storica dell’automobilismo italiano, dando vita a un incontro informale, caratterizzato da momenti di grande spontaneità e interessanti spunti umani.

L’emozione del ventenne campione è emersa fin dal primo istante, quando, stringendo la mano al Capo dello Stato, ha esclamato: “Che onore conoscerla“. Per celebrare l’occasione, Antonelli ha donato al Presidente uno dei suoi caschi da gara, impreziosito sulla visiera da una dedica scritta a mano: “Al presidente Mattarella con molta ammirazione“.

Osservando il regalo, Mattarella ha subito colto uno degli aspetti più impegnativi del mestiere, commentando con il consueto garbo ironico: “Deve essere una liberazione toglierselo dopo la gara“.

Da quella battuta ha preso avvio un dialogo sulla preparazione atletica e sulle condizioni estreme che i piloti sono chiamati ad affrontare in pista. Il Presidente si è mostrato particolarmente interessato alla resistenza fisica richiesta dalle monoposto moderne, invitando il giovane pilota a raccontare il dietro le quinte dei weekend di gara.

“Consideri che durante una gara perdiamo in media un paio di chili, anche a causa della tuta ignifuga“, ha spiegato Antonelli. “Cerchi sempre di allenarti per arrivare il più preparato possibile. Soprattutto quando fa caldo, dopo una sessione ti butti nella vasca con l’acqua fredda, così riesci a rinfrescarti un po’“.

Nel corso del colloquio c’è stato spazio anche per la passione del Capo dello Stato per il mondo dei motori. Alla domanda su quanto riuscisse a seguire il campionato, Mattarella ha risposto con sincerità: “Seguo ogni tanto, quando posso“. Una replica che ha offerto al pilota della Mercedes l’occasione ideale per rivolgere al Presidente un invito in vista della prossima stagione: “Deve venire al prossimo Gran Premio di Monza, sarebbe bello averla“.

La proposta ha visibilmente colpito il Capo dello Stato, che non ha escluso la possibilità di una visita all’autodromo per applaudire da vicino il nuovo idolo dei tifosi italiani. “Da diversi anni i miei movimenti sono un po’ complicati“, ha spiegato Mattarella, facendo riferimento agli impegni istituzionali, prima di aggiungere, con un sorriso, che “questa nuova condizione mi sollecita molto“. Una risposta che lascia aperta la porta a una possibile presenza a Monza.