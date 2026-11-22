E adesso il margine è diventato minimo. Complice l’assenza di Jannik Sinner da Wimbledon, complice anche la risalita non repentina, ma comunque ben visibile, di Carlos Alcaraz, adesso l’altoatesino e il murciano sono divisi da appena 350 punti. E dire che entrambi si trovano, nonostante tutti i mesi fuori, al numero 2 e 3 del mondo, il che fa capire quanto è notevole la loro forza rispetto alla concorrenza.

Nei fatti, se si seguisse il ranking ATP normale, solo questa settimana Alcaraz avrebbe guadagnato 2000 punti su Sinner: i 1500 persi da Jannik per la mancata partecipazione e i 500 portati a casa in più dallo spagnolo rispetto a un anno fa. La classifica, però, non funziona così.

Sinner, infatti, i suoi 1500 punti li aveva già persi a inizio settimana perché quanto conquistato nelle Finals precedenti viene sottratto non alla fine del torneo, ma all’inizio. Per cui l’italiano già si trovava, all’origine della settimana, a quota 7950, mentre per Alcaraz i punti erano 6100.

Detto fatto, adesso la questione è 7950-7600. Il tutto con Alexander Zverev che, nel frattempo, si è reso complesso da raggiungere per entrambi, trovandosi a quota 10350 e avendo il primato abbastanza blindato per un periodo di tempo abbastanza lungo. Resta da capire cos’accadrà per gli Australian Open e lo swing di febbraio, una fase nella quale non è ancora chiarissimo che cosa sarà dei piani di Sinner.