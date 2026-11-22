Comprensibile, viva e totale la gioia di Carlos Alcaraz, che ha portato a casa le ATP Finals per la prima volta in carriera, diventando anche il più giovane a vincere i quattro Slam e il torneo di fine anno. Il tutto pur in un’annata davvero difficile, ma nella quale i due tornei che gli servivano per chiudere questo cerchio se li è presi.

Le prime parole sono per Zverev: “Per Sasha è stato un anno speciale, con ha vinto due Slam, è andato al numero 1, è stato fortissimo, nessuno ha preso più giustamente di te il numero 1 del mondo. Complimenti a te, alla famiglia, al team“.

Poi i ringraziamenti di rito: “Grazie a tutti, al team, che mi permette ogni giorno di andare in campo, di migliorare. Mi date forza ogni giorno, mi fate sentire come in una famiglia, a casa. Mi aiutate ad andare per la mia strada, se sono il giocatore che sono ora è grazie a voi. E’ un onore lavorare con voi ogni giorno”.

E quindi quelli all’ATP, alla presenza di quell’Andrea Gaudenzi oggi sotto parecchi occhi del ciclone: “Noi iniziamo l’anno concentrati sullo Slam, siamo concentrati per arrivare fin qui. Ogni cosa che state facendo per migliorare questo torneo è straordinaria.. Grazie per il lavoro“.

Infine il passaggio che rimanda all’Italia: “Grazie a tutti per la settimana, è stata incredibile qui a Torino. Si sente qui la passione per il tennis, come giocatore sono orgoglioso di aver passato questa settimana. Per noi è molto importante e lo apprezziamo tantissimo. In Italia è una cosa speciale, in ogni zona mi arriva il vostro amore e non solo dentro al campo. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo ed essere di nuovo con voi“.